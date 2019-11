Paesaggi Inospiti | A Brescia la mostra personale di Iros Marpicati

Condividi 7 Condivisioni

Sabato 30 novembre, alle 18, ladiinaugura la mostra personale dell’artista bresciano“Paesaggi inospiti”.

Fin dagli esordi, tra gli anni ’50 e ‘60, la ricerca artistica di Marpicati si è imposta sul territorio lombardo con la forte lucidità di una pittura intesa come grido soffocato verso il mondo e concentrata sul senso dello svuotamento esistenziale.

Dal ciclo di opere a tema contadino a quello dedicato alla tragedia del Vajont, da quello degli “Incidenti” fino agli ultimi “Paesaggi”, Marpicati segue una costante evoluzione della tecnica espressiva ma la condizione dell’uomo contemporaneo e il suo male di vivere costituiscono quel fil rouge che accompagnerà tutta la sua ricerca.



Paesaggi inospiti presenta alcune tra le opere appartenenti al ciclo pittorico più recente dell’artista, costituito da geometrie astratte e campiture piatte, colori primari e una presenza umana che appare quasi soffocata. Le figure sono ridotte a linee essenziali, pure forme primarie che compongono scenari spietati, freddi, inospitali o, come li definisce l’artista, inospiti. L’uomo è una sagoma nera, minuscola, privo di un’identità definita, immobile e disorientato, solitario in una spazialità nevrotica e ostile in cui l’alienazione del contemporaneo diviene percettibile.

Iros Marpicati (Ghedi, 1933), si forma alla Carrara di Bergamo con Achille Funi e, in seguito, all’Accademia di Brera, Milano. Intraprende studi d’architettura al Politecnico di Milano che interrompe per dedicarsi alla pittura. La sua prima mostra risale al 1957 alla galleria Spotorno di Milano e, ad oggi, ha esposto in spazi importanti come Fondazione Stelline, Milano; Chiostro del Bramante, Roma; Casa del Mantegna, Mantova; Museo MIIT, Torino.

È stato inserito da Vittorio Sgarbi tra gli artisti del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2011 ed è stato scelto da Daniele Radini Tedeschi nel Padiglione del Guatemala alla Biennale di Venezia del 2015. Di lui hanno scritto nomi della critica nazionale da Valsecchi a De Micheli, da Elena Pontiggia a Luca Beatrice.

In occasione dell’inaugurazione sarà presentato il volume Iros Marpicati – Excursus artistico a cura di Gianito Pellarini. L’artista sarà presente.

Paesaggi Inospiti

Mostra personale di Iros Marpicati

dal 30 novembre 2019

Galleria Gare 82 – Brescia Info: www.gare82.net