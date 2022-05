Palazzo antico con il tetto sfondato e affreschi in pericolo. La Soprintendenza sollecita il salvataggio

La senatrice Margherita Corrado ha un occhio attento ai beni culturali del territorio che necessita un recupero. Ha già svolto un’attività intensa in tal senso. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda la necessità di salvataggio rapido di un antico palazzo, in Campania che versa in uno stato di pericoloso degrado. “Ricordate questo soffitto affrescato nel Palazzo Orinetti ad Aversa (CE), con le sue crepe numerose e profonde, con il tetto soprastante sfondato? – scrive la parlamentare sui social – La Soprintendenza ABAP mi assicura di avere sollecitato l’Amministrazione comunale a fare quanto deve, essendo proprietaria dell’immobile, per garantire la conservazione, in primis, premessa indispensabile per qualsiasi ipotesi di valorizzazione. Sindaco di Aversa?! Ora tocca a Lei”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis