Pantelleria, recuperato velivolo italiano colato a picco nella seconda guerra mondiale. Sarà musealizzato. La storia

L’inquadramento storico I mari e i cieli della Sicilia furono teatro di intensi e drammatici avvenimenti bellici nel corso della II Guerra Mondiale, fino (e oltre) allo sbarco del 10 luglio 1943.L’operazione “Husky”, avviata dalle truppe alleate con l’obiettivo di aprire sul suolo italiano un fronte per l’Europa continentale, trovò nell’antefatto della conquista dell’isola di Pantelleria uno dei punti di partenza.Battezzata dagli inglesi “La Gibilterra italiana” e definita da Winston Churchill “Una spina nel fianco”, l’isola di Pantelleria è stata al centro di operazioni preventive finalizzate all’eliminazione dei presidi strategici presenti sulle isole a Sud della Sicilia.Dopo la resa delle forze dell’Asse in Africa settentrionale tra l’11 e il 12 maggio 1943, gli Alleati iniziarono i preparativi dello sbarco in Sicilia del 10 luglio, avviando l’operazione “Corkscrew”, così da togliere finalmente il “tappo” che ostruiva il Canale di Sicilia.Il primo e più importante obiettivo fu l’isola di Pantelleria, per i suoi impianti radar, il campo d’aviazione e l’annesso l’hangar “Nervi”, l’aviorimessa protetta più grande dell’epoca che poteva accogliere fino a 80 aerei. Dal 9 maggio al 11 giugno 1943 l’isola venne bombardata continuamente dagli aerei USAF e RAF e, in seguito, isolata via mare da un blocco navale. La guarnigione dell’isola si arrese l’11 giugno 1943 dopo quasi un mese di bombardamenti aerei durante i quali furono sganciate oltre 6.200 tonnellate di bombe. Nei suoi fondali giacciono, come testimonia questo recupero, molteplici relitti di mezzi navali e aerei, testimoni drammatici di una vicenda terribile e nel contempo grandiosa, di cui ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario. Hanno partecipato alle operazioni di recupero e studio del velivolo: Aeronautica Militare – Distaccamento di Pantelleria Col. Nav. Franco Linzalone Guardia Costiera – Ufficio Circondariale di Pantelleria T.V. Vincenzo De Falco Nucleo operatori subacquei Guardia Costiera – Messina Gianluca Messina Aldo Croce Stefano Simonetti Danilo Meli Fabio Mazzara Gerardo Lopez Andrea D’Amico Soprintendenza del Mare Ferdinando Maurici Roberto La Rocca Salvo Emma Pietro Selvaggio Si ringraziano per la collaborazione: Antonello D’Aietti, Battista Mannone, Edoardo Famularo.

