Paul Chenavard (1807-1895), com’è bello far l’amore guardandosi allo specchio

Tanto fu leggero e scanzonato in questi acquerelli erotici, che rappresentano autentiche delizie, riprese in stile impero, tanto, come pittore fu oggetto di pesantissime contestazioni poichè i suoi pensieri filosofici furono, come dissero i contemporanei, più forti del pensatore e dell’artista, così da schiacciarlo. Paul-Marc-Joseph Chenavard, nato a Lione il 9 dicembre 1807 e morto a Parigi il 12 aprile 1895, fu oggetto degli attacchi dello stesso Baudelaire, relativamente al lavoro che Chenavard aveva preparato per il Pantheon. Il poeta stroncò il pittore, fumoso e nebbioso come la sua Lione, e la scuola di pittori in essa cresciuta, che guardava ai pensatori tedeschi e ai grandi tempi della storia, mentre Parigi si allontanava dalle secche delle metafisiche, in nome di quella quotidianità che avrebbe trovato l’apice rappresentativo negli Impressionisti.

Ma qui non ci occupiamo di grandi realizzazioni come lo sconfinato disegno per il Pantheon, denso di storia e di religione, quanto di minuscoli acquerelli, alcuni dei quali messi a fuoco con rapidi ed eleganti tratti di penna, che sono in grado di ricavare l’essai erotico di un tempo, nella sua immutabilità.

E’ l’assoluta freschezza delle invenzioni – pur riecheggiando i cinquecenteschi Modi, cioè il Kamasutra italiano – che rende merito a questo artista che fu tanto libero in questi pensieri privati e tanto germanicamente greve di filosofia, nelle pubbliche realizzazioni, da apparire insopportabile ai conterranei dell’epoca.

