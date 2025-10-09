Pax: la dea della pace a Roma. Trump e gli insegnamenti dell’imperatore Augusto. Dall’Ara Pacis alle monete, tra divinità e propaganda imperiale

Imporre la Pace o mediarne il raggiungimento vale più della vittoria in guerra. Trump – in uno stretto parallelismo tra imperialismo romano e americano – sembra adottare la “Formula dell’imperatore Augusto”. Non è tanto la guerra a legittimare il potere, quanto la capacità di rappresentare e consolidare la stabilità, di trasformare tensioni in consenso e sicurezza, proprio come fece l’imperatore romano. Augusto sottolineò l’avvento della Pace con una straordinaria macchina di propaganda, che eresse altari, coniò monete, innalzò monumenti alla dea e promosse letteratura – come in Virgilio bucolico e georgico -.

Dall’Ara Pacis alle monete, tra divinità e propaganda imperiale

In un mondo in cui la guerra era norma e la conquista fondamento dell’identità romana, l’arte della pace assume un ruolo profondamente ambivalente: celebra un ideale, legittima il potere e costruisce una narrazione visiva dell’ordine, nel quale cresce la prosperità. La dea Pax, figlia di Giove e della Giustizia, incarnava questo ideale nella cultura romana. La sua iconografia — rami d’ulivo, caduceo, cornucopia, spighe di mais e, in epoca imperiale, elementi associati alla figura dell’imperatore — non è un puro esercizio decorativo, ma un dispositivo politico e ideologico.

Dal mito greco alla prima repubblica romana

Eirene e le radici iconografiche

Il culto di Pax si radica nella Grecia classica, dove Eirene era celebrata già dall’età del bronzo, con picchi di popolarità durante l’epoca ateniese e le guerre del Peloponneso. I Romani, pragmatici e spesso cinici, adottarono divinità greche in funzione dei valori di forza, conquista e ordine sociale. Tuttavia, nella prima repubblica, Pax rimase una figura marginale: più concetto giuridico-politico che divinità attivamente venerata. La parola “pax” nasce da pacisci che deriva dal proto-indo-europeo pak-, che significa “allacciare, legare, unire”, “mettere insieme”.

L’idea è quindi di creare un vincolo, un legame tra due soggetti, che è alla base del concetto di pace romana: non assenza di conflitto spontaneo, ma legame formale tra vincitori e vinti.

Augusto e la costruzione di un culto politico

L’Ara Pacis e la Pax Augusta

Con l’avvento di Augusto, la pace diventa manifesto politico oltre che divinità. La costruzione dell’Ara Pacis (13–9 a.C.) nel Campo Marzio rappresenta uno dei gesti simbolici più eloquenti della propaganda augustea. L’altare non fu solo monumento religioso, ma strumento di comunicazione politica: in ogni rilievo, in ogni figura, si celebra la stabilità che Augusto garantisce all’impero, il ritorno dell’ordine dopo anni di guerre civili e la promessa di prosperità per tutti i cittadini.

L’Ara Pacis non è un monolite isolato: è il frutto di una concezione urbanistica e politica sofisticata. Inserita nel Campo Marzio, in prossimità del mausoleo di Augusto e di altre strutture sacre, l’altare dialoga con il tessuto monumentale della città, segnalando il nuovo ordine politico e la centralità dell’imperatore. Le scene più famose, come il corteo processionale dei membri della famiglia imperiale, dei sacerdoti e dei bambini, rappresentano la continuità tra religione, famiglia e stato: la pace come armonia sociale e prosperità domestica.

Iconograficamente, l’altare è una lezione di simbolismo: frutti, animali domestici, spighe di grano e cornucopie non sono meri ornamenti, ma raccontano la ricchezza tangibile e la fertilità garantite dalla stabilità augustea. I gemelli e le figure di bambini simboleggiano la rinascita della città e l’armonia domestica, mentre le figure femminili che portano rami d’ulivo incarnano la mediazione e la prosperità che la pace comporta. L’Ara Pacis, così, diventa manifesto tridimensionale della Pax Augusta, in cui religione, arte e propaganda si fondono in un’unica visione coerente.

Monete come strumenti di propaganda

Dai denari repubblicani ai busti imperiali

Le monete romane raccontano storie di pace con precisione narrativa e simbolica. Già nel 137 a.C., denari celebravano trattati con l’Epiro attraverso simboli agricoli e sacrifici rituali: donne circondate da animali da fattoria e soldati intenti a offrire un maiale per la pace.

Con Augusto, le monete diventano veicoli espliciti del concetto di Pax Augusta: il busto dell’imperatore accompagnato da Pax che offre cornucopia, spighe e caducei trasmette il messaggio di una pace garantita dal dominio imperiale. La diffusione di queste monete nelle colonie, come Pax Julia in Lusitania, rafforza la narrativa della pace come beneficio imperiale, stabilendo un legame diretto tra la divinità, l’imperatore e i sudditi.

I successori e la trasformazione iconografica

Da divinità terrestre a figura alata

La dinastia Giulio-Claudia mantiene e sviluppa il culto di Pax, ma l’immagine della dea si trasforma: sotto Claudio e successori, Pax acquista ali e maggiore astrattezza, divenendo simbolo universale della stabilità imperiale. Vespasiano, fondatore della dinastia Flavia, costruisce il Templum Pacis (75 d.C.) e collega la dea al dio Giano, le cui porte chiuse simboleggiano la fine della guerra e l’inizio della pace. L’arte qui è un veicolo di memoria storica e politica: ogni tempio, rilievo e moneta racconta il ruolo dell’imperatore nel garantire la pace, rendendo Pax un’emanazione della sua autorità più che un dio autonomo.

L’Ara Pacis: storia, simbolismo e funzione politica

Un manifesto tridimensionale della Pax Augusta

L’Ara Pacis è l’esempio più completo di come la pace possa essere resa visibile, concreta e funzionale alla propaganda. I rilievi esterni raccontano il corteo processionale della famiglia imperiale, con figure di magistrati, sacerdoti e bambini che incarnano la continuità dello stato e della comunità. I pannelli allegorici con figure femminili, animali e piante non celebrano semplicemente la natura: narrano l’ordine urbano, la fertilità agricola e la prosperità economica conseguenti alla stabilità politica.

Il posizionamento dell’altare nel Campo Marzio, vicino ad altre strutture religiose e civili, crea un dialogo costante con la città: ogni cittadino che attraversava l’area era testimone di un messaggio chiaro e ripetuto: la pace, la prosperità e la sicurezza domestica erano garantite da Augusto e dalla sua legittimità divina. L’Ara Pacis, con i suoi dettagli iconografici e la sua monumentalità, non è dunque solo un luogo di culto: è un manifesto visivo e politico, che fonde religione, arte e propaganda in un’unica esperienza percettiva e ideologica.

In aggiunta, l’analisi stilistica dei rilievi evidenzia come gli artisti augustei combinassero naturalismo e idealizzazione: i bambini, gli animali, i frutti e i rami sono resi con cura realistica, ma l’intera composizione tende a esprimere armonia e ordine, rinforzando il concetto di Pax non solo come astrazione, ma come realtà tangibile e desiderabile.