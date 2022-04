Pensionato con metal detector trova in un campo anello d’oro della famiglia dello sceriffo di Nottingham

Trovato in un campo l’anello d’oro con sigillo e stemma dello sceriffo di Nottingham. L’anello d’oro ad alta caratura, che ha 350 anni e mostra lo stemma della famiglia Jenison, ha ricevuto, nel marzo scorso, una stima compresa tra le 6.000 e le 8.000 sterline da parte della casa d’aste inglese Hansons Auctioneers Historica.

La scoperta casuale dell’oggetto prezioso è avvenuta, da parte di un appassionato di metal detector, su un terreno agricolo a Rushcliffe, nel Nottinghamshire, in Inghilterra. Il gioiellò era stato stato inviato, per essere esaminato, dagli esperti del Portable Antiquities Scheme del British Museum ed era stato restituito al cercatore, Graham Harrison, 64 anni, un ufficiale ingegnere della marina mercantile in pensione che vive vicino a Lincoln.



Graham, che si occupa di metal detector da 10 anni, ha dichiarato: “Stavamo cercando in due campi. Altri rilevatori continuavano a trovare monete martellate ma io non avevo trovato nulla. Poi all’improvviso ho ricevuto un segnale. Ho scavato una zolla di terra che resisteva, compatta. Infine si è spezzata e ho visto brillare l’anello d’oro”.

“Poichè l’anello era utilizzato come sigillo, ho iniziato a fare ricerche sugli stemmi araldici. Quando ho saputo del legame con lo sceriffo di Nottingham mi ha fatto sorridere. Non ci possono essere molte persone che hanno trovato qualcosa di simile”.

Il consulente di Hansons, Adam Staples, ha dichiarato: “L’anello è sopravvissuto in condizioni quasi perfette e la parte anteriore reca un’incisione dettagliata dello stemma della famiglia Jenison, due cigni separati da una curva diagonale. Questo sarebbe stato pressato in cera fusa per sigillare lo stemma di famiglia su lettere e documenti importanti”.

Originari della contea di Durham, i componenti del ramo del Nottinghamshire della famiglia Jenison apparvero per la prima volta come “assessori di Newark” nel 1580. Successivamente, ogni generazione prestò servizio come assessore e, dopo lo statuto del 1626, furono sindaci.

Nato nel 1654, Sir Matthew Jenison era il personaggio maggiore. Nominato cavaliere nel 1683, fu Alto Sceriffo di Nottingham dal 1683 al 1684. Ha anche agito come commissario per esaminare gli alberi malati nella foresta di Sherwood. Sir Matthew fu eletto in parlamento come deputato di Newark nel 1701, ma alla fine violò apertamente le leggi e morì in prigione nel 1734.

Adam ha detto: “Sebbene l’azienda di famiglia fosse stata in farmacia, la leggenda locale narra che i Jenison raccolsero grandi ricchezze dagli oggetti di valore lasciati in custodia durante la guerra civile che non furono mai reclamati. Questa teoria è stata apparentemente corroborata quando un tesoro sepolto di monete d’argento della Guerra Civile è stato portato alla luce proprio nello stesso campo in cui è stato trovato l’anello”.