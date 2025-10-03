Perché a Villa Borghese hanno inventato un gelato all’uva fragola e messo un orologio che segna solo 10 ore? La curiosa quarta fase di Lavinia

ROMA – Un gelato che sa di autunno, un orologio che divide la giornata in 10 ore invece di 24 e un sarcofago contemporaneo che riprende i bassorilievi antichi: tutto questo accade a Roma, nella quarta tappa di LAVINIA, il progetto che porta arte contemporanea e sorprese curiose alla Loggia dei Vini di Villa Borghese. Dal 3 ottobre al 23 novembre 2025, la passeggiata al parco diventa una piccola avventura tra storia e invenzione, da gustare con tanto di sorbetto inedito.

Un progetto che unisce restauro, arte e sorbetti

Ideato per accompagnare il restauro della Loggia (voluta da Scipione Borghese tra il 1609 e il 1618), LAVINIA trasforma ogni inaugurazione in un piccolo rito: insieme alle opere, arriva sempre un gelato speciale. Dopo limone, pesca e altri sapori stagionali, questa volta tocca all’uva fragola, che riporta al passato conviviale e festoso di questo luogo.

LAVINIA
Installation view
Ph. Eleonora Cerri
Pecorella
courtesy Ghella

Un orologio che cambia la vita quotidiana

L’artista scozzese Ruth Ewan ha pensato a un orologio fuori dal comune: non segna mezzogiorno o mezzanotte, ma “le cinque” e “le dieci”. È basato sul Calendario Repubblicano francese del 1793, quando si provò a dividere la giornata in 10 ore da 100 minuti. Un’idea che fa sorridere, ma invita anche a riflettere su come viviamo il tempo.

Un sarcofago di corpi e memoria

Al centro del loggiato interno si trova invece Sarcophagus di Lili Reynaud-Dewar, un’opera realizzata con i calchi del suo corpo. La scultura richiama la Roma antica, ma parla di identità, memoria e vulnerabilità, trasformando la Loggia in un luogo sospeso fra archeologia e contemporaneità.

LAVINIA
Installation view
Ph. Eleonora Cerri
Pecorella
courtesy Ghella

Una passeggiata che sorprende a ogni angolo

La nuova tappa di LAVINIA si affianca a opere già diventate parte del paesaggio: la lupa di Enzo Cucchi, la fontana infinita di Piero Golia, il sentiero poetico di Ross Birrell & David Harding. Un motivo in più per passeggiare a Villa Borghese e scoprire come l’arte può dialogare con la storia… e con un sorbetto in mano.

Ingresso gratuito da Via Pinciana, con apertura dal giovedì alla domenica.

LAVINIA – LOGGIA DEI VINI A VILLA BORGHESE

Quarto gusto: uva fragola

Opere di Ross Birrell & David Harding, Enzo Cucchi, Ruth Ewan, Piero Golia, Johanna Grawunder, Gianni Politi, Lili Reynaud-Dewar, Monika Sosnowska, a cura di Salvatore Lacagnina
Apertura al pubblico dal 3 ottobre 2025
Ingresso da Via Pinciana all’altezza di Viale dell’Uccelliera

Dal 3 al 26 ottobre: giovedì e venerdì, ore 14-19 – sabato e domenica, ore 11-19.

Dal 30 ottobre al 23 novembre: dal giovedì alla domenica, dalle ore 11.00 alle ore 17.00
www.laviniaroma.com

Tag
Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

Tesori sommersi. Recuperate in queste settimane oltre 1000 monete d’argento e d’oro coniate tra Seicento e Settecento. “Valore? Un milione”. Il naufragio. Le immersioni di oggi. Quanto guadagneranno i cercatori?
Archeologia. Scoperta la prima sepoltura infantile in un accampamento romano. Figlio della colpa? Perchè nascosto presso la camerata? Quando morì? Quando potevano sposarsi i legionari? Rispondono gli esperti
Sai cos’è un Kilim? A Chieri in mostra i tessili e i viaggi straordinari di un principe del Novecento
Cultura, spettacoli e giochi per bambini e ragazzi: al via a Roma la 30ª edizione de La città in tasca. Un festival di meraviglia tra arte, letture e sostenibilità