Perché a Villa Borghese hanno inventato un gelato all’uva fragola e messo un orologio che segna solo 10 ore? La curiosa quarta fase di Lavinia

ROMA – Un gelato che sa di autunno, un orologio che divide la giornata in 10 ore invece di 24 e un sarcofago contemporaneo che riprende i bassorilievi antichi: tutto questo accade a Roma, nella quarta tappa di LAVINIA, il progetto che porta arte contemporanea e sorprese curiose alla Loggia dei Vini di Villa Borghese. Dal 3 ottobre al 23 novembre 2025, la passeggiata al parco diventa una piccola avventura tra storia e invenzione, da gustare con tanto di sorbetto inedito.

Un progetto che unisce restauro, arte e sorbetti

Ideato per accompagnare il restauro della Loggia (voluta da Scipione Borghese tra il 1609 e il 1618), LAVINIA trasforma ogni inaugurazione in un piccolo rito: insieme alle opere, arriva sempre un gelato speciale. Dopo limone, pesca e altri sapori stagionali, questa volta tocca all’uva fragola, che riporta al passato conviviale e festoso di questo luogo.

LAVINIA

Installation view

Ph. Eleonora Cerri

Pecorella

courtesy Ghella

Un orologio che cambia la vita quotidiana

L’artista scozzese Ruth Ewan ha pensato a un orologio fuori dal comune: non segna mezzogiorno o mezzanotte, ma “le cinque” e “le dieci”. È basato sul Calendario Repubblicano francese del 1793, quando si provò a dividere la giornata in 10 ore da 100 minuti. Un’idea che fa sorridere, ma invita anche a riflettere su come viviamo il tempo.

Un sarcofago di corpi e memoria

Al centro del loggiato interno si trova invece Sarcophagus di Lili Reynaud-Dewar, un’opera realizzata con i calchi del suo corpo. La scultura richiama la Roma antica, ma parla di identità, memoria e vulnerabilità, trasformando la Loggia in un luogo sospeso fra archeologia e contemporaneità.

LAVINIA

Installation view

Ph. Eleonora Cerri

Pecorella

courtesy Ghella

Una passeggiata che sorprende a ogni angolo

La nuova tappa di LAVINIA si affianca a opere già diventate parte del paesaggio: la lupa di Enzo Cucchi, la fontana infinita di Piero Golia, il sentiero poetico di Ross Birrell & David Harding. Un motivo in più per passeggiare a Villa Borghese e scoprire come l’arte può dialogare con la storia… e con un sorbetto in mano.

Ingresso gratuito da Via Pinciana, con apertura dal giovedì alla domenica.

LAVINIA – LOGGIA DEI VINI A VILLA BORGHESE

Quarto gusto: uva fragola

Opere di Ross Birrell & David Harding, Enzo Cucchi, Ruth Ewan, Piero Golia, Johanna Grawunder, Gianni Politi, Lili Reynaud-Dewar, Monika Sosnowska, a cura di Salvatore Lacagnina

Apertura al pubblico dal 3 ottobre 2025

Ingresso da Via Pinciana all’altezza di Viale dell’Uccelliera

Dal 3 al 26 ottobre: giovedì e venerdì, ore 14-19 – sabato e domenica, ore 11-19.

Dal 30 ottobre al 23 novembre: dal giovedì alla domenica, dalle ore 11.00 alle ore 17.00

www.laviniaroma.com