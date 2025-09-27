Perché i Neanderthal andavano in spiaggia, al mare? Un nuovo studio su ominidi, sabbia, dune e acqua, seguendo le loro orme fossilizzate

Il sud della Penisola Iberica nasconde un segreto millenario: impronte di Neanderthal, risalenti a circa 78.000–82.000 anni fa, che rivelano non solo la loro presenza fisica, ma anche un ritratto sorprendentemente dettagliato della vita quotidiana di questi ominidi sulle coste atlantiche. Un recente studio internazionale, pubblicato sulla rivista Scientific Reports del Nature Publishing Group, ha portato alla luce queste testimonianze dirette, aprendo nuove prospettive sull’ecologia, il comportamento e la mobilità dei Neanderthal in ambienti costieri.

A guidare questa ricerca interdisciplinare è stato Carlos Neto de Carvalho, geologo e paleontologo presso l’IDL-Università di Lisbona e coordinatore scientifico del Naturtejo UNESCO Global Geopark, insieme a Fernando Muñiz Guinea, professore presso il Dipartimento di Cristallografia, Mineralogia e Chimica Agraria dell’Università di Siviglia. Lo studio ha coinvolto centri di ricerca in Portogallo, Spagna, Gibilterra, Italia, Danimarca e Cina, realizzando un’analisi integrata che combina paleontologia, archeologia e teoria matematica delle reti ecologiche. «Si tratta di uno studio interdisciplinare sull’analisi ecologica e comportamentale delle impronte fossilizzate nel Portogallo meridionale», dichiarano gli autori.

Tracce antiche tra dune e scogliere

Dalla vita quotidiana alle interazioni ecologiche

Le impronte rinvenute si distribuiscono in due località principali dell’Algarve:

Praia do Monte Clérigo , con rocce datate a circa 78.000 anni fa , dove sono state identificate 5 tracce principali e 26 impronte lasciate da adulti e bambini di poco più di un anno, su un pendio di duna costiera.

, con rocce datate a circa , dove sono state identificate lasciate da adulti e bambini di poco più di un anno, su un pendio di duna costiera. Praia do Telheiro, datata a 82.000 anni fa, che conserva un’impronta isolata attribuita a un’adolescente o a una femmina adulta, accompagnata da impronte fossili di uccelli costieri e rocciosi.

Le impronte rappresentano una registrazione istantanea del comportamento, molto più diretta e affidabile di ossa o strumenti, che possono essere stati trasportati o abbandonati. «Le impronte registrano un momento specifico, quasi istantaneamente, permettendoci di ricostruire ciò che stava accadendo: una passeggiata di gruppo, un inseguimento, una fuga o la presenza in un particolare paesaggio», spiegano Neto de Carvalho e Muñiz.

In questo senso, ogni passo è una istantanea della vita quotidiana: il Neanderthal che si muove tra dune, scogli e litorali sabbiosi, interagendo con un paesaggio ricco di risorse naturali.

Analisi comportamentale

Impronte come specchio della società neandertaliana

Dallo studio delle tracce emergono informazioni sorprendenti:

Numero e dimensioni delle impronte permettono di stimare il numero minimo di individui presenti e le loro fasce d’età.

permettono di stimare il numero minimo di individui presenti e le loro fasce d’età. La presenza di bambini e neonati , i cui resti ossei sono rarissimi, offre indicazioni sulla struttura sociale e sull’organizzazione del gruppo.

, i cui resti ossei sono rarissimi, offre indicazioni sulla struttura sociale e sull’organizzazione del gruppo. La disposizione delle impronte suggerisce divisione dei compiti e interazioni complesse, come battute di caccia o spostamenti collettivi.

«Le impronte offrono una finestra unica e dinamica sul comportamento quotidiano: un’istantanea della vita di decine di migliaia di anni fa», sottolineano gli autori. Queste tracce mostrano anche strategie di locomozione adattate al terreno, evidenziando pianificazione del percorso e conoscenza dell’ambiente: dune ripide, scogliere scoscese e rive fluviali non erano ostacoli, ma spazi che i Neanderthal sapevano esplorare e utilizzare.

Un esempio emblematico è l’interazione tra impronte umane e quelle di un cervo, prodotte simultaneamente: una prova tangibile di pratiche di inseguimento o agguato, in un contesto naturale già strutturato in microhabitat, tra dune, sabbia e scogliere.

Dieta e rete ecologica

Dalla terra al mare: un’alimentazione diversificata

Lo studio integra l’analisi delle impronte con una ricostruzione ecologica basata sulla teoria matematica delle reti, confrontando i dati con altri siti archeologici costieri della Penisola Iberica. Ne emerge un quadro chiaro: i Neanderthal si nutrivano principalmente di cervi, cavalli e lepri, integrando la dieta con risorse marine e costiere.

Questa strategia alimentare diversificata evidenzia non solo versatilità ecologica, ma anche capacità cognitive avanzate: pianificazione dei percorsi di caccia, raccolta di molluschi e pesci, sfruttamento di ambienti costieri in maniera sistematica. Le coste atlantiche non erano semplici luoghi di passaggio, ma spazi organizzati e sfruttati in maniera strategica.

Implicazioni cognitive e sociali

Neanderthal più sofisticati di quanto si pensasse

Le scoperte dell’Algarve sfidano le idee tradizionali: i Neanderthal non erano semplici cacciatori-raccoglitori di pianura, ma adattatori ecologici complessi, capaci di sfruttare ambienti costieri, pianificare attività collettive e integrare bambini e neonati nelle dinamiche sociali.

Ogni impronta, ogni passo fossilizzato, rappresenta una prova tangibile della loro mobilità, socialità e capacità di interazione con l’ambiente. I Neanderthal si muovevano lungo la costa come parte di gruppi coesi, probabilmente con ruoli differenziati, cacciando cervi e lepri, raccogliendo risorse marine, sfruttando le dune e gli spazi aperti per strategie predatorie sofisticate.

Una nuova visione dei Neanderthal costieri

Comportamento, ecologia e storia naturale in un unico scenario

L’insieme delle evidenze rivela un quadro affascinante e complesso:

Presenza fisica accertata e tracciabile.

Struttura sociale e partecipazione di bambini e adolescenti.

Strategie di locomozione e pianificazione del percorso.

Dieta variegata e gestione delle risorse costiere.

Interazioni con altre specie animali, in contesti di caccia o spostamento.

In questo senso, le impronte fossilizzate dell’Algarve diventano testimonianze vive, capaci di raccontare non solo chi fossero i Neanderthal, ma come pensassero, si muovessero e interagissero con un ambiente complesso e stimolante.

Fonte: Scientific Reports, Nature Publishing Group; studio condotto da Carlos Neto de Carvalho e Fernando Muñiz Guinea, Università di Lisbona e Università di Siviglia, 2025.