Perchè nei corsi di pittura si usano ancora modelle e modelli nudi? Il video

Molti si saranno chiesti perché, nelle accademie o nel corso dei corsi di pittura, si utilizzino modelli e modelle per lezioni di nudo.Non sarebbe possibile utilizzare, oggi, fotografie, o quei video che già circolano, in cui una ragazza nuda, assume le tradizionali pose da “cattedra”? E’ una questione di puro voyeurismo? Avere di fronte a sé il soggetto reale introduce quell’elemento emozionale, in grado di trasformare un rilievo topografico in un quadro. E dobbiamo dire che certamente, la modella, che qui appare in accademia, è di una bellezza pura e sconvolgente. Un valore aggiunto offerto agli allievi di Belle arti

