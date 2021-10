Pierre-Auguste Renoir, qui filmato autentico. Così dipingeva vincendo la malattia che gli torceva le mani

Il filmato che presentiamo è un documento straordinario. Per la pittura e per il mondo. Dimostra l’amore per la vita da parte del saggio, che non bestemmia nei confronti dell’oscurità ma riassapora, come pura grazia, i colori che gli sono stati concessi durante il transito terreno. Questo filmato unico fu prodotto nel 1915 nella casa provenzale del pittore. Attorno a sé, con amore e preoccupata dedizione, l’artista, come vedremo nel filmato, ha il conforto del figlio minore, Claude di 14 anni, che organizza la tavolozza e pone il pennello nelle mani del padre; nei fotogrammi appare anche Sacha Guitry, autore delle riprese.

