Pineto, Abruzzo. Scavano per il metanodotto e trovano una figlina romana. Cos’era? Che cosa produceva? Era di servizio per il porto di Atri? Cosa stanno trovando gli archeologi?

Pineto (Teramo). È rara — e per questo esaltante — la coincidenza fra un cantiere di infrastrutture moderne e il ritrovamento di un micro-mondo antico che riaccende, con materiale concreto, le trame quotidiane dell’economia romana. A Pineto (TE), durante i lavori per il metanodotto Cellino Attanasio–Pineto, sono emerse strutture murarie riconducibili all’età romana: un edificio di circa 100 metri quadrati, articolato in ambienti funzionali, con la presenza di un’area forno e di aree interpretate come laboratori di vasaio o figlina.

La notizia, comunicata in questi giorni tramite i canali della Soprintendenza, ha avuto un’eco significativa anche per la scelta, tutt’altro che scontata, di aprire sin da subito il cantiere al pubblico, mostrando come tutela e partecipazione possano convivere anche nella fase più delicata della ricerca. Siamo davanti a un caso paradigmatico di archeologia preventiva, quella che accompagna i grandi lavori moderni per restituire, pezzo dopo pezzo, il mosaico perduto del territorio.

La scoperta e il contesto operativo

Una figlina a cento metri dal mare?

L’area sottoposta a scavo per la posa del metanodotto è stata oggetto di una costante sorveglianza archeologica. Gli operai, durante le attività di scavo, hanno individuato murature, piani di calpestio e un’area potenzialmente riconducibile, anche a causa del rosso provocato dal calore sulla terra circostante, a un forno o a una fornace, elementi che nel loro insieme delineano la presenza di un impianto artigianale legato alla produzione di materiali in terracotta.

Altri elementi dovranno essere valutati. Interessanti i resti di vasi e ceramiche recuperati. Scarti di lavorazione o elementi provenienti da un deposito? Le indagini degli archeologi potranno presto capire se si trattava di un forno domestico, di una figlina, in senso strettom (sembra, per ora, l’ipotesi più probabile) o di una fornace per laterizi.

La figlina, dal latino figlina (plurale figlinae), era nel mondo romano l’officina dove si producevano oggetti in terracotta: anfore, laterizi, tegole, mattoni, ceramiche, lucerne, ma anche piccole statue votive o oggetti domestici. Il termine deriva da figulus, il vasaio, e quindi figlina significa letteralmente “bottega del vasaio”.

Queste officine erano spesso situate lungo corsi d’acqua, dove era facile reperire l’argilla e organizzare il trasporto dei materiali finiti. Ne esistevano di piccole, a gestione familiare, e di enormi, vere e proprie imprese industriali che impiegavano decine di schiavi o liberti sotto la direzione di un imprenditore.

Il ciclo produttivo di una figlina era articolato ma razionale. L’argilla veniva estratta dai depositi naturali, poi purificata e impastata, spesso con sabbia o frammenti di coccio triturato per migliorarne la resistenza. Seguiva la modellazione, che poteva avvenire al tornio o in appositi stampi, quindi la lenta essiccazione al sole e infine la cottura nei forni a legna, costruiti in muratura e organizzati in più camere per controllare la temperatura. Una volta terminato il processo, i pezzi venivano spesso timbrati: su mattoni, tegole o anfore compariva il sigillo del proprietario o del responsabile dell’officina, una sorta di marchio di fabbrica che oggi consente agli archeologi di ricostruire cronologie edilizie e rotte commerciali.

Durante l’età imperiale, molte figlinae passarono sotto il controllo diretto dell’Imperatore. Esistevano, ad esempio, le figlinae Domitianae, Traianae, Hadrianae e altre, che producevano materiali per i grandi cantieri pubblici. Accanto a queste, sopravvivevano le figlinae privatae, di proprietà di famiglie o di imprenditori che operavano su scala locale o regionale. Su alcuni mattoni si leggono ancora iscrizioni come C. Julius Felix figlina o Officina Sabiniana, testimonianze di una produzione capillare e organizzata.

Le figlinae non erano soltanto luoghi di lavoro: intorno ad esse si sviluppava un piccolo mondo di relazioni umane. C’erano magazzini per l’argilla e per i prodotti finiti, dormitori per gli schiavi, abitazioni per i liberti e gli artigiani, aree di culto dedicate ai numina protettori del fuoco e della terra. In alcune città, come Roma o nella Cisalpina, i vasai e i produttori di laterizi si organizzarono in collegia figulorum, corporazioni che tutelavano i diritti dei lavoratori, regolavano la formazione e celebravano riti religiosi propri.

In sostanza, la figlina era un crocevia di tecnologia, arte e commercio: un laboratorio dove la materia grezza della terra veniva trasformata in oggetti indispensabili alla vita quotidiana e monumentale del mondo romano. Le tracce di quelle officine — i timbri, i forni, i depositi d’argilla — sono oggi una miniera di informazioni per gli archeologi, che grazie ad esse possono leggere, come in un archivio inciso nella terra, l’organizzazione economica e sociale dell’Impero.

Tipologia del sito

Officina, figlina o laboratorio di anfore?

La presenza di una fornace e di ambienti di lavorazione non basta a definire il profilo produttivo del complesso: potremmo trovarci di fronte a una piccola bottega destinata all’uso locale, a una figlina per tegole e ceramiche comuni, oppure a un laboratorio di anfore da trasporto.

Gli indizi principali sono materiali e strutturali. La natura dei frammenti — scorie, orli, colature, scarti di cottura — può indicare il tipo di produzione; la tecnologia di cottura, osservabile nella struttura stessa della fornace, nella presenza di camere multiple o di muffole, chiarisce il grado di specializzazione; infine, il contesto in cui emergono i reperti, se accompagnato da tracce di stoccaggio o rampe di carico, può suggerire l’apertura al mercato e alle vie di scambio. In Adriatico, lungo la fascia costiera tra Marche e Abruzzo, sono noti numerosi esempi di officine analoghe, piccole ma vitali, che rifornivano i porti minori di ceramiche e contenitori d’uso quotidiano. La possibilità che anche quella di Pineto avesse una simile funzione non è dunque remota, benché solo le analisi dei materiali potranno confermarla.

Il nodo Atri–Torre del Cerrano

Porto, approdo e geografia delle rotte

Tutto nel paesaggio circostante parla di un collegamento stretto tra Atri e la costa. L’antico porto della città, l’Hatria dei Romani, era collocato nello specchio di mare fra Pineto e Silvi, in corrispondenza dell’attuale Torre del Cerrano. Le ricerche subacquee hanno documentato, sotto la sabbia e le alghe, resti di moli, lastroni e strutture portuali: un approdo efficiente, in grado di servire tanto l’entroterra collinare quanto le piccole produzioni costiere. La distanza fra Atri e Pineto — una decina di chilometri appena — è perfettamente compatibile con un traffico quotidiano di merci e persone. Le anfore prodotte nella fornace di Pineto potevano quindi essere caricate su carri diretti al porto, imbarcate su piccole navi e distribuite lungo la rotta adriatica, mentre la città collinare riceveva ceramiche, tegole e vasi per uso domestico. È un’ipotesi coerente con quanto sappiamo delle economie miste dell’Adriatico romano, dove le vie terrestri e marittime si intersecavano senza soluzione di continuità.

Le materie prime

Il paesaggio come magazzino geologico

La geologia del territorio gioca qui un ruolo decisivo. Le Terre del Cerrano, con i loro calanchi e depositi argillosi, costituiscono una riserva naturale di materie prime ideali per la ceramica. Le formazioni argillose di Atri, di colore chiaro e grana fine, sono note per la loro plasticità e per la facilità di estrazione; bastano la vagliatura e la decantazione per ottenere un impasto omogeneo, adatto sia a vasi sia a laterizi. La presenza di simili cave o affioramenti spiega la localizzazione costiera della fornace: prossimità alla materia prima, vicinanza all’acqua e al porto, abbondanza di combustibile naturale. Tuttavia, per verificare che le argille utilizzate provenissero effettivamente dai calanchi locali, sarà necessario condurre analisi petrografiche e geochimiche — thin-section, XRF, ICP-MS, confronti isotopici — capaci di mettere in relazione la composizione delle paste ceramiche con quella delle argille in situ. Solo così potremo affermare con certezza che la produzione fosse davvero “a chilometro zero”.