Polaroid e foto istantanee, il grande ritorno. Fotografare e toccare. Le occasioni

Era prevedibile che la perdita del senso del tatto e dell’esercizio di selettività materiale, iniziassero a manifestarsi nell’era del web e delle informazioni immateriali, come una forte carenza antropologica. E proprio mentre è in crescita il recupero, a livello generale, del senso del gusto attraverso una diffusa cultura del cibo – e delle intolleranze indotte -, si assiste a un. Al di là del recupero della mode anni Sessanta-Settanta, legato a un ciclico ritorno del tempo, inteso come dimensione della nostalgia – e, in questo caso, a un ripensamento sempre più consumistico della cultura pop –– che si diffusero, in modo massiccio, proprio in quegli anni – risiede dalla necessità di riportare al tangibile una minuscola parte del virtuale. Concretizzare significa anche stampare su un un supporto durevole e incollare la fotografia a un muro o a un album.

Con le digitali, certo, tutto è possibile, ma risulta più elaborato. Istantanee e Polaroid, consentono invece di scegliere; di creare; di osservare la progressiva azione dei fissanti, all’interno dell’emulsione, che agiscono, prima in una vaghezza lattiginosa, poi, come un volto riflesso in una pozza d’acqua torbida e scura, comporsi, con l’acquietarsi, in un’immagine ben delineata. Grande fascino è costituito anche dal fatto che questa stampa appaia meno precisa; e ciò conferisce alla stampa stessa un effetto artistico di umanità e unicità.

Questi processi di stampa immediata vengono popolarmente ed estensivamente definiti Polaroid, nome di una multinazionale americana specializzata nel campo della fotografia, che venne fondata nel 1937 da Edwin H. Land e specializzata in fotografia. La Polaroid Corporation in origine ha brevettato e prodotto uno speciale foglio di plastica utilizzato per polarizzare la luce. Il supporto iniziale, il cui brevetto venne registrato nel 1929 (Brevetto 1918848) e sviluppato successivamente nel 1932 da Edwin H. Land, consiste in una serie di microscopici cristalli di iodiochinina solfato o herapatite immersi in un film polimerico trasparente di nitrocellulosa. Questo materiale conosciuto anche come J-Sheet, (in italiano Foglio-J), venne sostituito e migliorato dall’H-Sheet Polaroid, inventato da Land nel 1938.

Un sistema di fotocamere istantanee e pellicole autosviluppanti simile a quello Polaroid è prodotto dalla Fujifilm col marchio Instax. Nel marzo 2008 la Polaroid Corporation ha annunciato il rilancio in produzione entro la fine dell’anno delle nuove Polaroid, grazie a ZINK (“Zero-Ink”), una nuova tecnologia di stampa senza utilizzo d’inchiostro. La fotocamera contiene una piccolissima stampante a colori che opera su una carta fotografica particolare, fatta di pigmenti cristallini che si colorano grazie a un processo termico.

Il futuro si lega al recente passato, che torna prepotentemente di moda. Ecco le proposte migliori, provate da Stile:

