Porta a spasso un ippopotamo nel Parco archeologico di Pompei

Non era un turista dandy, quello che nelle scorse ore è stato visto a Pompei con un gigantesco ippopotamo, ma un esperto di animali che stava conducendo il gigantesco quadrupede sul set di un film, in corso di produzione nel Parco archeologico, nell’ambito del programma di arte contemporanea “Pompeii Commitment. Materie archeologiche” inaugurato nel 2020, ed entrato nel vivo in questi giorni con le riprese di Wael Shawky per l’opera “I am Hymns of the New Temples”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis