Portato alla luce volto umano realistico scolpito 12000 anni fa. Cosa reggeva sulla testa?

A Karahantepe, vicino a Göbekli Tepe, i ricercatori hanno individuato il primo pilastro a forma di T con un volto umano scolpito in modo distintivo. L’annuncio ufficiale, condiviso dal Ministro della Cultura e del Turismo turco Mehmet Nuri Ersoy, segna un momento rivoluzionario per la comprensione della rappresentazione simbolica e artistica dei nostri antenati, oltre 12.000 anni fa. In precedenza esistevano pilastri antropomorfi, ma per la prima volta, secondo i ricercatori ci si è imbattuti in un grosso volto umano nei pilastri di questi edifici. Chi rappresentava? Qualcuno che reggeva l’edificio, il culto? Un dio, forse un antenato sulla cui memoria poggiava questa civiltà che si presentava già avanzata, nella transizione dal Paleolitico al neolitico. Temporalmente siamo nel post-Paleolitico o Neolitico pre-agricolo, perché si tratta di comunità di cacciatori-raccoglitori che iniziano a costruire monumenti e a usare simboli complessi.



Il contesto del Progetto Taş Tepeler

Scavando nei tumuli di pietra, l’arte preistorica prende forma.

La scoperta fa parte del Progetto Taş Tepeler (Tumuli di Pietra), un programma archeologico ambizioso che esplora i siti neolitici più antichi della Turchia sud-orientale. Situato a circa 35 chilometri a est di Göbekli Tepe, Karahantepe si sta rapidamente affermando come un polo archeologico di primaria importanza, offrendo strutture e sculture che suggeriscono un linguaggio simbolico più avanzato di quello già noto al vicino più famoso.

Karahantepe potrebbe rappresentare un esempio ancora più sofisticato di architettura e arte neolitica, con pilastri e sculture che indicano competenze tecniche e spirituali raffinate, che implicano anche un realismo crescente nella rappresentazione dell’uomo e degli dei con sembianze umane. Questi pilastri reggevano, poggiata alla parte posteriore strutture terminanti con un tetto.

Dallo schematismo alla rappresentazione realistica

Il primo volto umano scolpito rompe decenni di astrazione simbolica.

I pilastri a forma di T rinvenuti nei siti di Taş Tepeler erano noti per rappresentare figure umane in forma stilizzata: mani, braccia e simboli lungo i fusti confermavano la loro funzione antropomorfa. Tuttavia, il nuovo monolite di Karahantepe introduce un vero e proprio volto umano, con contorni netti, orbite infossate e un naso largo e schiacciato, rendendo evidente il passaggio dall’astrazione simbolica alla raffigurazione diretta dell’essere umano.

Questo sviluppo, secondo gli esperti, rappresenta un balzo cognitivo nella percezione dell’identità e dell’autoconsapevolezza nelle comunità neolitiche. L’osservazione dei tratti stilistici mostra continuità con altre sculture umane del sito, suggerendo un linguaggio culturale e simbolico condiviso fra le prime comunità anatoliche.

Karahantepe, superstar del Neolitico

Architettura monumentale prima dell’agricoltura.

Karahantepe si distingue non solo per le sculture, ma anche per l’organizzazione spaziale dei suoi oltre 250 pilastri a forma di T, collocati all’interno di strutture comunitarie chiuse. Accanto a essi, sculture raffinate raffigurano esseri umani e animali, mostrando che queste società di cacciatori-raccoglitori possedevano una sofisticata comprensione del mondo naturale e simbolico.

Le strutture suggeriscono forme di insediamento e organizzazione sociale complesse, talvolta più avanzate di Göbekli Tepe stesso, sfidando l’idea tradizionale che i monumenti pre-agricoli fossero semplici o primordiali.

Alcuni degli altri pilastri a forma di T scoperti a Karahantepe. (Vincent Vega, CC BY-SA 4.0)

Una finestra sul risveglio simbolico dell’umanità

Il volto scolpito racconta l’origine della rappresentazione di sé.

Il pilastro con volto umano offre una prova tangibile della capacità dei primi esseri umani di autorappresentarsi, suggellando la transizione dal simbolismo astratto alla narrazione visiva dell’identità e delle credenze spirituali. Secondo gli archeologi, questa scoperta rafforza la teoria secondo cui la Turchia sud-orientale non fu solo culla dell’agricoltura, ma anche del pensiero simbolico, fondamento delle successive espressioni artistiche e religiose.

La scultura di Karahantepe, datata a 12.000 anni fa, mostra che già in questo periodo le comunità umane avevano sviluppato strumenti cognitivi e culturali per trasmettere la propria visione del mondo attraverso l’arte, aprendo la strada a millenni di evoluzione simbolica.