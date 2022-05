Porto Torres: nuove stanze, intonaci dipinti, mosaici e monete emergono dagli scavi della villa romana

“Da questo vano si ipotizzava di trovare una via di accesso all’ambiente riscaldato posto al piano superiore e già messo in luce nella precedente campagna del 2004, ma non si è ritrovato alcun collegamento tra questo livello e il piano dello spogliatoio, come ad esempio delle scale in muratura, eccetto una piccola apertura, chiusa in antico, a circa un metro e mezzo di altezza dal pavimento. Questo rappresenta un interrogativo da risolvere durante la prosecuzione dei lavori”. prosegue il Mic Sardegna – Nella terra rimossa sono stati trovati diversi tipi di reperti di notevole interesse. Oltre a numerosi materiali riferibili ai crolli delle murature e del tetto, abbiamo numerosi resti di intonaco decorato, con colori anche molto vivaci e a motivi architettonici, vegetali e antropomorfi. Saranno oggetto di studio anche gli abbondanti resti archeozoologici, specialmente quelli di volatili e pesci, per comprendere la natura del loro consumo, che poteva essere alimentare, ma anche legata a determinati rituali”.

