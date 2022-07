Predappio, scavi archeologici tra quei misteriosi disegni geometrici che appaiono in un campo

Nel 1962, la stessa Bermond intraprese una seconda campagna di scavo, effettuando un saggio in un terreno adiacente, a sud est del saggio del 1960, dove venne portato in luce un vasto ambiente quadrilobato, con angoli caratterizzati da nicchie semicircolari, riferibile, con tutta probabilità, ad una riqualificazione del complesso in età tardoantica. Il quadro che emerge dalle ricerche pregresse è quello di un sito di grande interesse, caratterizzato da un insediamento pluristratificato, dall’eneolitico fino al tardo antico, distribuito in un’area molto estesa lungo le ampie terrazze sulla sponda sinistra del fiume Rabbi. L’obiettivo della ricerca va oltre l’acquisizione di dati per la ricostruzione della storia di Forlì e del suo territorio nell’antichità: lo scavo di Fiumana potrebbe fornire, più in generale, nuove e vitali informazioni per la conoscenza del sistema delle ville dell’Italia settentrionale, in età romana e tardo romana.

