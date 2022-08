Presentata The Line e la nuova città di Neom, costituita da un edificio alto 500 metri e lungo 170 chilometri

Neom è una città di fondazione – che sarà fondata dal nulla – che dovrebbe sorgere nel 2025 nella provincia di Tabuk, in Arabia Saudita. Il sito si trova a nord del Mar Rosso, a est dell’Egitto attraverso il Golfo di Aqaba e a sud della Giordania. “È un tentativo di fare qualcosa che non è mai stato fatto prima. – dicono i vertici di Neom – Sta arrivando in un momento in cui il mondo ha bisogno di un pensiero nuovo e di nuove soluzioni. Neom non sarà solo una destinazione, ma una casa per le persone che sognano in grande e che vogliono partecipare alla costruzione di un nuovo modello di vita sostenibile”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis