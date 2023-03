Prigioni, segreti e misteri. Sotto il castello di Brescia. Le visite di aprile con Xtreme Adventure

Visita di livello base, adatta a tutti, anche ai bambini più piccoli. In collaborazione con l’Ass. Speleologica Bresciana che ci guideranno in quest’avventura!🤩🤩🤩 𝟭𝟲 – 𝟮𝟯 – 𝟮𝟱 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲 𝟭°𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 💲QUOTA DI PARTECIPAZIONE 👉Adulto 12€ 👉6<->12 anni 5€ 👉Minore di 6 anni gratuito (si versa in loco) COMPRENDE 👉Biglietto d’ingresso 👉Assicurazione 👉Contributo associativo 🔔🔔🔔Per partecipare clicca su “partecipo” nell’evento e scrivi via messenger alla pagina Facebook Xtreme Adventure oppure invia una mail a info@xtremeadventure.it per confermare la visita indicando giorno, turno di visita e numero partecipanti. Le quote di partecipazione si versano in loco. 𝗥𝗶𝘁𝗿𝗼𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗹 𝗯𝗮𝗿 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗲𝘁, 𝗮𝗱𝗶𝗮𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼. 🔔𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶 𝟭𝟲 – 𝟮𝟯 – 𝟮𝟱 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲 𝟭°𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 👉Primo turno ore 10.00 👉Secondo turno ore 14.00 👉Terzo turno ore 16.30 (𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝗼 𝟭𝟱 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮) 🔔LA VISITA SI FARA’ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO, TUTTI GLI AMBIENTI SONO AL CHIUSO!

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis