Pubblicato e consultabile on line il catalogo generale delle opere di Fabio Mauri (1926-2009). La fisica del mondo, bianco e nero crudele

Un progetto monumentale, diretto da Carolyn Christov-Bakargiev, inaugura le celebrazioni per il centenario dell’artista

A pochi mesi dal centenario della nascita di Fabio Mauri (Roma, 1926 – 2009), il mondo dell’arte accoglie una notizia di grande rilievo: è da oggi accessibile online il Catalogo Generale dell’opera dell’artista, curato da Carolyn Christov-Bakargiev e consultabile sul sito dell’artista. (cfr, in fondo a questa pagina)

Si tratta di una pubblicazione inedita e sperimentale, che per la prima volta si presenta in formato digitale, anticipando l’edizione cartacea prevista per la primavera 2026: in italiano per Allemandi Editore (Torino) e in inglese per Hatje Cantz (Berlino).

Il progetto è promosso dal MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna (Settore Musei Civici del Comune di Bologna) e dallo Studio Fabio Mauri – Associazione per l’Arte L’Esperimento del Mondo, con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, nell’ambito del programma Italian Council (14ª edizione, 2025).

UN’OPERA MONUMENTALE DI CATALOGAZIONE

Oltre 3.600 opere tra visione, memoria e ideologia

Il Catalogo Generale di Fabio Mauri raccoglie e documenta un corpus di oltre 3.600 opere, accompagnate da immagini e didascalie estese: uno studio completo dell’intera produzione dell’artista, dai lavori giovanili agli ultimi progetti, comprese le opere effimere, distrutte o disperse, ricostruite attraverso archivi, documenti e testimonianze.

La direzione scientifica di Carolyn Christov-Bakargiev, presidente del Comitato Scientifico dello Studio Fabio Mauri, ha guidato un lungo lavoro di ricerca e sistematizzazione, culminato in una pubblicazione che ambisce a diventare strumento fondamentale per gli studi sull’artista.

Il volume include un’introduzione della curatrice, un’intervista inedita di Hans Ulrich Obrist e saggi di Laura Cherubini, Francesca Alfano Miglietti e Andrea Viliani, oltre a testimonianze di Santiago Mauri, Sebastiano e Achille Mauri, Giacomo Marramao e altri studiosi.

Come osserva Santiago Mauri, nipote dell’artista e presidente dell’Associazione L’Esperimento del Mondo, “questo catalogo è il punto d’arrivo di un percorso durato, verrebbe da dire, almeno un secolo. È stato un lavoro quotidiano e meticoloso con l’obiettivo di tramandare, nella maniera più fedele possibile, l’opera di Fabio dai testimoni alla Storia”.

“UN ARTISTA DEL BIANCO E NERO”

Christov-Bakargiev: «Mauri rivelava la crudeltà del reale con precisione assoluta»

Nell’introduzione al catalogo, Carolyn Christov-Bakargiev ricorda il legame personale e intellettuale che la unì a Mauri: “Fu per me un maestro e un amico, un uomo già maturo che avvicinai su suggerimento di Giancarlo Politi, chiedendogli di illustrarmi la verità tra arte e mondo. Per me, e per il mondo dell’arte, Mauri era un artista del bianco e nero, precisissimo nel metodo e nella forma, che poneva davanti allo spettatore la realtà così com’è e ne rivelava l’assurda crudeltà, quasi l’opera fosse un esperimento condotto dentro a un laboratorio di fisica”.

Il direttore del MAMbo, Lorenzo Balbi, sottolinea l’importanza della collaborazione con lo Studio Mauri: “Il MAMbo è orgoglioso di far parte di questo importante progetto che celebra l’opera di un artista fondamentale come Fabio Mauri, la cui ricerca ha più volte intrecciato la storia del nostro museo. In occasione del centenario, questa collaborazione rappresenta non solo un momento di restituzione e approfondimento, ma anche un passo significativo verso futuri sviluppi condivisi”.

FABIO MAURI, TRA SCHERMO E COSCIENZA STORICA

Un intellettuale che trasformò la memoria in linguaggio visivo

Nato a Roma nel 1926 in una famiglia legata al mondo del cinema e dell’editoria, Fabio Mauri fu compagno di scuola e amico di Pier Paolo Pasolini, con cui fondò la rivista Il Setaccio nel 1942.

Dopo la tragedia della guerra e una lunga crisi interiore, l’artista scoprì nella pittura e nella riflessione visiva una forma di riscatto morale.

Nel 1957 realizzò il suo primo Schermo, opera che anticipava la riflessione sulla proiezione come metafora della mente e del potere: da allora lo schermo divenne il segno distintivo della sua poetica, un dispositivo per esplorare i meccanismi dell’ideologia e della rappresentazione.

Pioniere della performance in Italia, nel 1971 Mauri presentò Che cosa è il fascismo. Festa in onore del generale Ernst Von Hussel di passaggio per Roma, seguita da Ebrea (1971) e Ideologia e natura (1973).

Indimenticabile, nel 1975, l’azione Intellettuale, quando proiettò il Vangelo secondo Matteo di Pasolini sul corpo stesso del regista, in una potente riflessione sulla figura dell’artista come schermo del mondo.

Nel 1993, invitato alla Biennale di Venezia, Mauri presentò Il Muro Occidentale o del Pianto, una monumentale installazione composta da borse e valigie, simbolo dell’esilio e della divisione, opera-soglia fra memoria e trauma.

Dalla docenza all’Accademia dell’Aquila alla fondazione dello Studio Fabio Mauri – L’Esperimento del Mondo, l’artista costruì una biografia intrecciata con la storia intellettuale italiana, fino alla morte nel 2009.

Postumo, il suo lavoro è stato incluso a dOCUMENTA(13) nel 2012 e in numerose mostre internazionali, dal MoMA PS1 di New York al Centre Pompidou di Parigi, fino alla Biennale di Istanbul.

UN PROGETTO DI RESPIRO INTERNAZIONALE

La doppia edizione – italiana e inglese – del Catalogo Generale e la distribuzione globale prevista dalle due case editrici partner sanciscono un passo cruciale nell’internazionalizzazione dell’opera di Mauri.

Un artista che ha posto lo spettatore davanti alla verità del Novecento, trasformando l’arte in una forma di responsabilità civile e conoscitiva.

Come scrive Christov-Bakargiev, “l’opera di Mauri è un esperimento dentro il laboratorio del mondo”.

E oggi, grazie a questo monumentale catalogo, quel laboratorio è finalmente aperto a tutti.

Informazioni e consultazione:

👉 www.fabiomauri.com/catalogo

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Via Don Giovanni Minzoni 14 – 40121 Bologna

Tel. +39 051 6496611

www.museibologna.it/mambo