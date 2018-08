Quando la fantasia ridisegna la realtà. L’arte ironica e divertente di Rich McCor

Rich McCor, 30 anni, artista e fotografo inglese, rimodella, decontestualizza e plasma palazzi, opere d’arte, paesaggi a suo piacimento, creando effetti incredibili

Forbici, un cartoncino nero e il gioco è praticamente fatto. Una sagoma da far combaciare e quindi il clik, sempre d’effetto, che diventa virale sul web.

“Un’arte incredibilmente terapeutica – ha dichiarato Rich -. Sarebbe bello si trasformasse in una professione”. Reso celebre dal web, sta riscontrando notevole successo in tutto il mondo: nell’attesa che diventi una nuova star, vi proponiamo una degustazione di alcune delle sue creazioni:

video by: Mind Blowing





