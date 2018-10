Quando scatta il fotografo in una sequenza di danza senza veli? Le immagini. Il video

Sempre con ironia, Amit Bar affronta sacralità del nudo e ne gioca l’immagine con un filo di grottesco o di ironico. Quale foto cerca di scattare, il professionista, nell’ambito del movimento continuo di una danzatrice? Ecco le risposte nel filmato.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,