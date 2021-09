Quasi non eravamo stati “inventati”, ma avevamo già le sartorie. Le prove dei primi vestiti? 120mila anni fa

Gli abiti furono un vantaggio evolutivo straordinario. Gli uomini – homo sapiens – li utilizzarono – probabilmente cercando di mettere insieme un guardaroba differenziato per le stagioni tiepide e per quelle fredde – almeno a partire da 120mila anni fa. I primi abiti furono, com’era evidente, realizzati con la pelle di animali, anche se non si esclude che durante la bella stagione indossassero abiti di derivazione vegetale. Perchè almeno da 120mila anni fa? Perchè in una grotta del Marocco una ricercatrice ha trovato i resti di “sartoria” domestica, nella quale venivano tagliate e lavorate le pelli. La datazione dei reperti ha portato a 120mila anni fa.

In questa grotta sono stati trovati 62 strumenti ossei lavorati e strutturati per la lavorazione delle pelli. La dottoressa Emily Hallett del Max Planck Institute for the Science of Human History in Germania, che è anche la prima autrice dello studio, ha affermato che il lavoro ha rafforzato l’idea che i primi esseri umani come noi, in Africa, furono immediatamente pieni di inventiva.

P

recedenti studi sul DNA dei pidocchi dell’abbigliamento hanno suggerito che i vestiti potrebbero essere apparsi già 170.000 anni fa, probabilmente indossati da umani anatomicamente moderni in Africa. vestiti di pelle uomini primitivi

L’ultimo studio aggiunge ulteriore peso all’idea che i primi esseri umani possano aver avuto una sorta di guardaroba.