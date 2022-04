Quattordici sontuose spille “a piattino” del V secolo portate ora alla luce in una necropoli

“Sono state trovate sette paia di spille in lastre d’oro (o piattino), in sette tombe separate. Spille a piastre come queste erano oggetti decorativi, indossati in coppia sul petto e usati per allacciare i vestiti. Quelli che abbiamo scoperto erano posizionati uno su ciascuna spalla o due uno accanto all’altro sulla spalla sinistra con una spilla da abbigliamento associata, dando una vivida impressione di come apparivano una volta a chi li indossava”. Le spille risalirebbero a un periodo compreso tra il V e il VI secolo.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis