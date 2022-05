Questa è l’Italia! I meravigliosi sotterranei del museo etrusco di Chiusi. I lavori in corso

“L’iniziativa – commenta l’assessore alla Cultura e all’Archeologia Mattia Bischeri – si colloca in una più ampia progettualità di ricerca, valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico del territorio comunale, in particolare delle aree urbane e delle necropoli, che come Amministrazione stiamo pian piano mettendo in piedi in pieno accordo con la Soprintendenza ABAP-SI e la Direzione regionale musei della Toscana. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale anche avere una cittadinanza pienamente consapevole e attenta al ricco patrimonio storico-artistico della città e il nostro gruppo archeologico rappresenta senz’altro uno dei validi esempi.”

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis