Questo è un camaleonte? No, sono due ragazze nude, una sull’altra. Pelle dipinta. Il video sorprendente

Johannes Stötter, autore de Il Camaleonte, che potremo vedere nel filmato, più sotto, è artista, musicista e bodypainter d’arte. Nato e cresciuto in Alto Adige, ha trascorso la sua prima infanzia sulle Alpi ed cresciuto con 3 fratelli e una sorella in una famiglia di musicisti. Canta, suona violino, fischietto e bouzouki nel gruppo dei Celtic Folk “Burning Mind”. Ha studiato educazione e filosofia all’Università di Innsbruck, in Austria, ed è stato coinvolto in diversi progetti sociali che ha combinato con l’arte e la musica. E’ stato più volte campione del mondo di bodypainting.

Johannes ha sviluppato il suo stile pittorico e la sua tecnica di bodypainting senza alcuna relazione con altri artisti di bodypainting e con il loro lavoro. I video o le immagini non sono in alcun modo ritoccate o animate. I colori sono dipinti realmente sul corpo nudo delle modelle, che poi assumono posizioni integrate che permettono di imitare in modo perfetto un animale. La performance prevede che dopo alcuni movimenti l’animale si apra, mostrando che è formato da corpi umani nudi e dipinti. È entrato a far parte della comunità internazionale di bodypainting nel 2009 al World Bodypainting Festival in Austria, dove ha partecipato per la prima volta al campionato mondiale di bodypainting. E’ stato campione del mondo nel 2012 e nella stessa competizione si è piazzato al secondo posto nel 2011 e nel 2014

E’ stato anche Campione Italiano nel 2011 e nel 2013, vincitore del North American Bodypainting Championship di Atlanta nel 2013 e Vincitore del “International Premio “Fine Art Bodypainting” 2014.