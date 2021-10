Quindici chili di monete romane d’argento trovate tra la ghiaia nel letto di un fiume prosciugato

La valutazione scientifica del tesoro avverrà nel corso degli studi per la redazione di una tesi di dottorato presso l’Università di Tubinga . Interessante da sottolineare la possibilità che i risparmi fossero sepolti in un luogo davvero impossibile da setacciare da parte di eventuali ladri: la pozza di un fiume . Sottolineiamo che è piuttosto facile scavare una buca in punto asciutto non distante da un corso d’acqua, infilare una scatola o un sacco, coprire la buca e spostare, a monte, qualche pietra assecondando la discesa di un capillare del corso d’acqua stesso, che può coprire ogni cosa e renderla introvabile. Veniamo all’Italia. Probabilmente – anche alla luce di questa scoperta compiuta in Germania – non è infondata l’ipotesi che i soldati di Alarico avessero sepolto nel fiume Busento parte delle ricchezze saccheggiate a Roma. Che il tesoro non sia stato trovato non significa che sia introvabile.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis