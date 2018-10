Raccogli porcini dalla carta. Come disegnare un fungo che quasi profuma. Il video

Re delle nature morte dell’Ottocento e del Novecento, accanto agli ovuli e alla selvaggina, il porcino è l’immagine più preziosa dell’autunno, il tesoro segreto del bosco. E se volessimo disegnarlo e dipingerlo? Osservando questo tutorial – che ci offre un fungo da ottima illustrazione libraria, quasi che uno gnomo fosse lì pronto ad uscire dallo spazio bianco della carta per ghermirlo – non è particolarmente difficile. E se anche non volessimo imparare è divertente osservare la maestria con la quale viene disegnativamente e pittoricamente evocato dal nulla.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,