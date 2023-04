Radiografia innovativa rivela la presenza di una camera sepolcrale antichissima e segreta sotto il rione Sanità di Napoli

E’ una tecnologia avanzata che viene utilizzata anche in Egitto per scoprire tombe antichissime. A Napoli, sotto il rione Sanità, è stata individuata una camera funeraria sotterranea, posizionando, in una cantina – che nell’Ottocento veniva utilizzata per la stagionatura dei salumi – una macchina che produce radiografie muoniche. La tomba risulta, almeno per ora, inaccessibile, nascosta da rocce e meandri, sotto vecchi palazzi napoletani, ma lo spazio è stato definito, documentato a livello di posizione e ricostruito tridimensionalmente. La scoperta è stata compiuta da un gruppo di ricercatori e ricercatrici dell’Università di Napoli Federico II e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in collaborazione con l’Università di Nagoya. La ricerca è pubblicata sulla rivista Scientific Reports di Nature . Lo studio è firmato da Valeri Tioukov, Kunihiro Morishima, Carlo Leggieri, Federico Capriuoli, Nobuko Kitagawa, Mitsuaki Kuno, Yuta Manabe, Akira Nishio, Andrej Aleksandrov, Valerio Gentile, Antonio Iuliano e Giovanni De Lellis.

