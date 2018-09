Raymond Pettibon l’arte è parola e fumetto e denuncia. E rock. Le opere del “maestro contro”

Raymond Pettibon, nato Raymond Ginn (Tucson, 16 giugno 1957), è un artista statunitense, occasionalmente musicista e compositore. Ma egli sottolinea, indubbiamente, il punto d’incontro delle arti e delle espressioni, nell’ambito del contemporaneo. Scritte, fumetti, grandi lettere, minuscoli scritti, disegni caratterizzano la sua produzione. Noto per i suoi disegni fumettistici, ironici e ambigui, il soggetto dell’arte di Pettibon è talvolta violento e antiautoritario. Dalla fine degli anni settanta alla metà degli anni ottanta è stato associato al gruppo hardcore punk statunitense Black Flag e all’etichetta SST Records, entrambe fondate dal fratello Greg Ginn. Dall’inizio degli anni novanta, invece, è diventato una figura importante nell’arte contemporanea.



Le sue opere sono principalmente in inchiostro su carta e molte sono monocromatiche, nonostante egli usi talvolta il colore attraverso l’uso di colori, matita o acquerello. Oltre ai suoi lavori su carta, Pettibon ha utilizzato la video art e ha recentemente creato installazioni. Questo film documenta la cerimonia di apertura della mostra di Raymond Pettibon alla David Zwirner Gallery di New York l’11 settembre 2007. È la settima mostra personale di Raymond Pettibon alla David Zwirner Gallery. I disegni presentati a David Zwirner affrontarono in larga misura le preoccupazioni politiche e sociali, inclusa la politica estera americana e la guerra in Iraq.

