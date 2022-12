Re-sciamano-scultore di 4000 anni fa. Tracce d’oro su utensili di pietra in una tomba di Stonehenge aprono nuovi orizzonti

Seguici su Facebook e metti Mi Piace alla pagina di Stile Arte:

Gli archeologi hanno identificato un kit di strumenti per la lavorazione dell’oro di 4000 anni tra i corredi funerari di un’importante sepoltura dell’età del bronzo vicino a Stonehenge. Lo studio, che si è avvalso di microscopi e indagini metallurgiche su utensili di pietra trovati nel passato, nei pressi del “cerchio magico”, è stato pubblicato da Antiquity e dall’Università di Cambridge.

Il kit di attrezzi è stato trovato presso la sepoltura dell’età del bronzo di Upton Lovell G2a, che è stata scavata nel 1801 ed è ora esposta al Wiltshire Museum di Devizes. Ora, un team di ricercatori dell’Università di Leicester ha riesaminato i corredi funerari in pietra e lega di rame trovati con la sepoltura, rivelando che si tratta di strumenti per la lavorazione dell’oro. La scoperta è di rilievo perchè gli utensili stavano in una ricchissima tomba di un personaggio ai vertici della società dell’epoca. Forse uno sciamano o un capo tribù dotato di capacità sciamaniche e artistiche. Ciò significherebbe che potere, religione e rappresentazione del mondo – cioè arte – potevano essere detenuti, nel passato remoto, anche da una sola persona.

La dott.ssa Christina Tsoraki, dell’Università di Leicester, ha effettuato un’analisi dell’usura dei corredi funerari presso il museo di Devizes nell’ambito del progetto “Beyond the Three Age System” finanziato da Leverhulme. Nel processo, ha notato quelli che sembravano essere residui d’oro sulle loro superfici. Divenne anche chiaro che gli strumenti di pietra erano stati usati per una serie di scopi diversi: alcuni erano usati come martelli e incudini, mentre altri erano stati usati per levigare altri materiali.

Le scoperte del dottor Tsoraki hanno spinto il team a lavorare con il dottor Chris Standish, dell’Università di Southampton, un esperto nella lavorazione dell’oro della prima età del bronzo. Insieme, Tsoraki e Standish hanno esaminato i residui utilizzando un microscopio elettronico a scansione accoppiato a uno spettrometro a dispersione di energia sia per confermare questa identificazione, sia per indagare se i residui fossero antichi o moderni. La ricerca del team, pubblicata sulla rivista Antiquity , ha confermato la presenza di residui d’oro su cinque manufatti. Hanno anche scoperto che questi residui sono caratterizzati da una “firma” elementare coerente con quella dell’oreficeria dell’età del bronzo trovata in tutto il Regno Unito.

La sepoltura di Upton Lovell G2a occupava già un posto speciale nelle narrazioni archeologiche. Si trova vicino a Stonehenge ed è contrassegnata da un tumulo di terra. Due individui sono stati sepolti nel sito in associazione con una vasta gamma di corredi funerari, tra cui un gran numero di punte ossee perforate che si pensa abbiano fatto parte di un costume elaborato. Questi oggetti facevano parte della storica mostra “World of Stonehenge” al British Museum, ma ora sono di nuovo esposti nel Wiltshire.

La ricerca del dottor Colin Shell negli anni 2000 ha identificato possibili tracce d’oro su uno dei corredi funerari in pietra. Questa nuova ricerca ha identificato altri quattro oggetti in pietra con oro sulla superficie e caratteristiche tracce di usura, collegando una più ampia serie di oggetti dalla sepoltura al processo di lavorazione dell’oro. Dimostra anche che queste tracce d’oro sono antiche. Il team suggerisce che gli strumenti sono stati utilizzati per realizzare oggetti multimateriale in cui un oggetto centrale è stato realizzato in un materiale come giaietto, scisto, ambra, legno o rame e decorato con un sottile strato di lamina d’oro.

L’autrice principale, la dott.ssa Rachel Crellin, dell’Università di Leicester, ha dichiarato: “Questa è una scoperta davvero entusiasmante per il nostro progetto. Alla recente mostra “World of Stonehenge” al British Museum, sappiamo che il pubblico è rimasto sbalordito dalla straordinaria opera d’oro di 4000 anni in mostra. Ciò che il nostro lavoro ha rivelato è l’umile kit di strumenti di pietra che è stato utilizzato per realizzare oggetti d’oro migliaia di anni fa.

Il leader del progetto Beyond the Three Age System, il dott. Oliver Harris, anch’egli dell’Università di Leicester, ha dichiarato: ” La nostra ricerca mostra quanto ancora possiamo scoprire su come gli oggetti del passato sono stati realizzati e utilizzati quando li guardiamo con il taglio- attrezzature moderne all’avanguardia. Questo ci aiuta a comprendere i processi altamente qualificati coinvolti nella realizzazione di oggetti d’oro nell’età del bronzo e mostra l’importanza delle collezioni museali. ”

Lisa Brown, la curatrice del Wiltshire Museum, ha dichiarato: “ Siamo stati lieti di far parte del progetto Beyond the Three Age System. L’uomo sepolto a Upton Lovell, vicino a Stonehenge, era un abilissimo artigiano, specializzato nella realizzazione di oggetti d’oro. Il suo mantello cerimoniale decorato con ossa di animali trafitte, suggerisce anche che era un leader spirituale e una delle poche persone nella prima età del bronzo che comprendeva la magia della lavorazione dei metalli. Nuove ricerche come questa sono preziose per aiutare il museo a raccontare la storia in continua evoluzione del Wiltshire”.

Pubblicato in Antiquity

Crellin, RJ, Tsoraki, C., Standish, C. Pearce, RB, Barton, H., Morriss, S. and Harris, OJT 2022. Materiali in movimento: oro e pietra in lavorazione nella sepoltura di Upton Lovell G2a. Antichità – prima pubblicazione online venerdì 16 dicembre 2022

L’articolo è disponibile online su Open Access from Antiquity.