Recupera una testa d’ascia di bronzo di 4500 anni fa durante una camminata nel verde, in campagna

Non immaginava di trovare un così bel pezzo dell’Età del Bronzo, l’appassionato inglese di metal detector, che, nei giorni scorsi, aveva deciso di godere di una giornata di sole , camminando, con un metal detector al fianco, nella campagna inglese. La strumentazione elettronica ha iniziato a crepitare, nel prato, e l’uomo ha delineato perfettamente il punto, dopo una serie di oscillazioni del rilevatore. recuperando, in pochi istanti, l’oggetto l’oggetto in bronzo. L’oggetto era isolato e, pertanto, non apparteneva a un deposito di bronzo. In molti casi, queste asce antichissime, vengono trovate in forma di depositi, forse devozionali. Il bronzo, nell’omonima età, aveva un notevole valore.

