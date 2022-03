Recuperate 300 anfore da una nave romana di 1700 anni fa, a due metri di profondità, vicino alla riva

Impara a modellare l’argilla, usa gli strumenti, crea il tuo design unico e costruisci il tuo oggetto. Scopri il processo di cottura, come utilizzare lo smalto per valorizzare il tuo lavoro e arreda la tua casa con oggetti in ceramica fatti a mano. Sei pronto a scoprire l’arte meditativa della ceramica? Ti proponiamo questo corso online a cura di Domestika per iniziare a creare incredibili opere in ceramica. Ti ricordiamo inoltre che Domestika offre corsi a prezzi vantaggiosi , adatti a tutti e per tutti gli interessi (arte, grafica, disegno, photoshop ecc ecc..). In questo periodo è possibile approfittare dei saldi. Dai un’occhiata qui. Se inoltre utilizzerai il nostro codice: STILEARTE-10 al momento del pagamento otterrai un ulteriore sconto del 10% su tutti i corsi. Clicca qui per l’elenco dei corsi Domestika

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis