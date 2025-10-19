Renoir dipingeva di getto come Monet? Macchè era uno scrupoloso disegnatore. Praparava i quadri come un pittore classico. Capolavori con lapis, carboncino, pastelli e gessi. La mostra.

Morgan Library & Museum, New York, dal 15 novembre 2025 all’8 febbraio 2026

Quando si parla di Impressionismo, la mente corre subito ai colori vibranti, ai riflessi sulla pelle e sull’acqua, alla luce catturata in un istante. Tuttavia, la mostra alla Morgan Library & Museum di New York – aperta dal 15 novembre 2025 all’8 febbraio 2026 – ci ricorda che, per Pierre-Auguste Renoir, la pittura nasce sempre dal disegno. Curata da Colin B. Bailey, la rassegna raccoglie oltre cento opere su carta, tra gessetti, pastelli, acquerelli, incisioni e disegni a matita, accompagnati da alcuni dipinti fondamentali come Le grandi bagnanti (1884-87, Philadelphia Museum of Art), Danza in campagna (Musée d’Orsay) e Gabrielle e Jean (Orangerie). “Renoir ha una solida preparazione artigiana e tecnica – spiega il critico Maurzio Bernardelli Curuz – E, in particolar modo, inserisce molte figure umane, nei propri dipinti. Monet è ben più libero, nell’approccio, poichè deve seguire l’impressione nella natura, catturare, come una cacciatore, la luce e l’ombra, gli accordi cromatici dell’ora. Non la forma, Per Renoir la forma conchiusa, come quella del corpo umano, rimane fondamentale. Quindi il disegno, al di là delle convergenze stilistiche, di rappresentazione, caratterizza i soggetti di Renoir ed è inutile, se non dannosa, per Monet che dipinge soprattutto paesaggi. In Renoir esistono anche alcuni bozzetti di paesaggi, su piccoli fogli. Ma quella è già pittura, che valica il confine del disegno”.

Studio per “Le grandi bagnanti”, ca. 1886–87. @ Morgan Library & Museum



Il nucleo iniziale della mostra è costituito da uno straordinario disegno a gessetto rosso e bianco, donato alla Morgan da un fiduciario. Si tratta di uno studio preparatorio per Le grandi bagnanti, e già da questo singolo foglio emerge la singolarità del disegno di Renoir rispetto a quello dei suoi contemporanei: ogni linea, ogni ombreggiatura è calcolata, ogni corpo è modellato come una scultura su carta.

Non un semplice abbozzo, dunque, ma un vero laboratorio in cui l’artista osserva, misura, inventa e prepara la materia pittorica. Colin B. Bailey commenta: “Questo, in un certo senso, è il disegno che ha dato il via alla mostra”, perché racchiude l’essenza del suo processo creativo: il disegno come atto pensato, poetico e rigoroso allo stesso tempo.

Pierre-Auguste Renoir: Figura che schizza (studio per “Le grandi bagnanti”) , ca. 1886–87.

@ Art Institute of Chicago



L’osservazione scientifica della forma

Il corpo umano tra rigore e leggerezza

Renoir approccia il disegno come un’indagine meticolosa. Nei suoi pastelli e

negli studi a gessetto si coglie un’attenzione quasi anatomica: mani, piedi, pieghe della pelle e linee del corpo vengono costruiti con precisione, come se ogni gesto della matita fosse finalizzato a comprendere la dinamica interna del volume. Negli studi preparatori per Gabrielle e Jean (qui sotto)

Pierre-Auguste Renior: Gabrielle e Jean , ca. 1895. @ National Gallery of Canada, Ottawa



e in Danza in campagna (qui sotto)

Pierre-Auguste Renoir: Studio per “Ballo in campagna ”, 1883 (a sinistra), e Ballo in campagna , 1883 (a destra). @ Yale University Art Gallery, New Haven (sinistra)/National Gallery of Art, Washington, DC (destra)



, le figure prendono forma in una sequenza di variazioni studiate con attenzione al ritmo, all’inclinazione della testa, al peso del corpo, al rapporto tra figure e spazio.

Questo rigore distingue Renoir dalla maggior parte dei suoi colleghi impressionisti. Monet, Pissarro o Sisley, ad esempio, trattano spesso il disegno come uno schizzo rapido, una traccia della luce, un’impressione momentanea. Nei loro fogli predomina la velocità e la leggerezza, la cattura dell’atmosfera più che la costruzione del corpo o della forma. I loro disegni sono “mentali”, appunti fugaci che raramente raggiungono la coerenza compositiva di un disegno preparatorio di Renoir. Qui, invece, il segno è già compiuto, e si percepisce come ogni linea sia pensata per tradursi in pittura senza perdere vigore né precisione.

Analisi comparativa: Renoir e gli altri impressionisti

Se osserviamo i disegni di Monet, per esempio, notiamo come la matita o il carboncino vengano impiegati per suggerire scorci di paesaggio, senza costruzione rigorosa del volume. Un albero, un canale, una barca: tutto è suggerito, accennato, e la carta stessa diventa supporto dell’impressione immediata. Il segno è rapido, spesso frammentario, e la luce è indicata più per sottrazione che per costruzione anatomica o volumetrica.

Pissarro, similmente, predilige schizzi all’aperto, catturando la geometria delle strade, dei tetti e della vegetazione con tratti veloci. La precisione del corpo umano, così centrale nei disegni di Renoir, qui è quasi assente: l’interesse è per l’atmosfera, per la distribuzione dei piani e delle ombre nella natura. Sisley, infine, accentua la leggerezza dell’impressione, quasi con il gesto del calligrafo, ma raramente la sua mano si concentra sul dettaglio dei volumi o sulla struttura interna delle forme.

In Renoir, invece, il confronto risulta evidente. Gli studi a gessetto rosso e bianco per Le grandi bagnanti mostrano come l’artista ripeta più volte la stessa figura, variando postura e inclinazione della testa, come se stesse costruendo una sequenza teatrale di corpi in movimento. La luce non è soltanto effetto cromatico, ma elemento strutturale del volume: il gessetto bianco illumina e modella la figura, mentre il rosso disegna il corpo come se fosse modellato dal chiaroscuro.

Altri pastelli e acquerelli di Renoir confermano questa doppia attenzione: il segno è insieme scientifico e poetico. Le mani e i piedi, spesso ignorati dagli altri impressionisti, diventano nei suoi disegni protagonisti del movimento e del ritmo complessivo della composizione. In questo senso, i disegni di Renoir non sono solo studi preparatori, ma veri e propri esercizi di osservazione e invenzione, in cui la pittura stessa è già presente in potenza.

