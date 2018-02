Renoir fu impressionista? Perché 5 decenni furono dimenticati?

Auguste Renoir è sorprendentemente noto solo per 10 anni di carriera, tra sei decenni di attività. Perché la storia dell’arte ha oscurato tanti capolavori? Picasso stesso non si ingannava, preferendo raccogliere, come collezionista, opere l’ultimo periodo del pittore, anche se quei lavori era evitati dai critici del tempo. Il motivo? Si scelse il punto in cui Renoir fu più vicino all’Impressionismo di Monet; e non si comprese che, sin da subito, il pittore sentiva l’impressionismo a modo proprio, non come una vocazione totalizzante, ma come uno snodo fondamentale seppur transitorio. Egli infatti prese, successivamente, a confrontarsi con i grandi maestri del passato, abbandonando l’istantaneo, e creando quadri in cui le figure non sono evocate dalla luce, ma dai volumi chiaroscurali. Egli, inoltre abbandona la cronaca – tipica degli impressionisti – per scegliere soggetti archetipi, come avviene nelle Bagnanti. Essenza della femminilità. Inoltre le sue opere sono, in buona parte, interpretazioni della realtà, mentre altri artisti – sulla linea Monet-Sisley – erano maggiormente legati alla verità oggettiva del fenomeno luminoso dell’istante. Egli sente i volumi, anche in pittura, come uno scultore. E alcune splendide sculture – anche dipinte – ne costituiscono la prova. Al Museo di Troyes è stata allestita una mostra che rivela – del maestro – un aspetto poco esplorato, specie dal grande pubblico. Il video





