Riaperta la tomba etrusca della Montagnola. Un luogo splendido. Tutte le foto

Le immagini di questa pagina sono state scattate dal Comune di Sesto Fiorentino È stata riaperta nei giorni scorsi la Tomba della Montagnola, dopo un periodo di chiusura dovuta in parte alla situazione pandemica e in parte ai lavori di monitoraggio della stabilità del sito archeologico. Hanno preso parte all’apertura oltre 50 persone sia durante le visite guidate che all’osservazione notturna del cielo con la partecipazione della Società Astronomica Fiorentina. L’apertura della tomba, di proprietà dello Stato, è stata possibile grazie alla collaborazione del Comune con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, Pro Loco di Sesto Fiorentino e a La Racchetta Onlus sez. Sesto Fiorentino . Tomba della Montagnola Gli Etruschi, come testimoniano le numerose scoperte degli ultimi 60 anni, erano presenti in forma organizzata e sistematica fino dall’inizio di questa civiltà, il cosiddetto periodo orientalizzante (VII – VI secolo a.C.), nel territorio sestese, come testimoniano le tombe di Quinto (La Montagnola, La Mula e Villa Torrigiani), i numerosi reperti ritrovati in questi ultimi decenni e la necropoli villanoviana di Palastreto.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis