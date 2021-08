Riapre il bollente Gabinetto Segreto del Mann. In mostra 250 reperti “proibiti”

In copertina: Scena di Satiro e Menade, conservata nel Gabinetto segreto del Mann

Dall’11 agosto sarà riaperta alle visite la collezione del Gabinetto Segreto del Mann di Napoli, sezione che si distingue per l’esposizione di circa 250 reperti a soggetto erotico, provenienti prevalentemente dagli scavi di Pompei ed Ercolano. Nel corso del tempo, a causa dell’imbarazzo suscitato dall’esposizione di oggetti “osceni” e “pornografici”, la raccolta è stata più volte censurata e separata fisicamente dal resto delle collezioni, rispecchiando così l’alternarsi di attitudini più o meno liberali a livello politico e dei vari direttori del Museo. Il reparto museale era stato chiuso a causa della pandemia. Gli accessi avverranno con green pass.

La collezione è stata definitivamente aperta al pubblico nel 2000, con il completo riallestimento dei reperti in base a criteri museografici rinnovati, che illustrano in maniera compiuta i diversi aspetti della sessualità nel mondo antico. Gli oggetti sono disposti secondo un ordine cronologico e culturale, organizzati per funzioni e classi di materiali. Nell’antisala e nel piccolo vestibolo posto dopo il cancello di ingresso sono esposti i materiali non pompeiani e quelli di epoca preromana.

Nelle quattro sale seguenti, il tema dell’erotismo viene contestualizzato per ambiti di appartenenza: compaiono dapprima gli affreschi a soggetto mitologico, inseriti come quadri nelle pareti di Terzo e Quarto Stile delle abitazioni private pompeiane; a seguire gli elementi decorativi da giardino, le pitture più rozze e realistiche da lupanare, gli arredi delle sale da banchetto (lucerne e tintinnabula), gli amuleti e infine gli elementi a soggetto fallico presenti nella strada pompeiana. Chiude il percorso la vetrina Borgia con alcuni reperti di autenticità sospetta.

