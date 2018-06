Richard Avedon – Quotazioni gratuite e video

+1 WhatsApp 1 Condivisioni

Grande fotografo di moda e penetrante ritrattista, Richard Avedon ha rappresentato una delle pietre miliari della fotografia del Novecento. Al di là di evidentissime e coltivate doti tecniche – tra le quali va riconosciuta immediatamente un’ inclinazione non comune alla soluzione creativa dei problemi compositivi, confluiti nelle sue inquadrature – egli seppe distinguersi anche per quell’intensa capacità di far uscire le star del Novecento dal guscio stereotipato, per trarne intensi ritratti fotografici. Questa sua inclinazione fortemente introspettiva è ben rilevabile nel video che qui presentiamo.

Avedon (1923-2004) è nato a New York da una famiglia ebrea di origine russa. Suo padre era un commerciante d’abbigliamento. Dopo aver frequentato per breve tempo la Columbia University, ha iniziato la sua carriera come fotografo nella Marina degli Stati Uniti nel 1942.

Nel 1944, ha iniziato a lavorare come fotografo pubblicitario per una rivista, ma è stato subito scoperto da Alexey Brodovitch , direttore artistico del magazine di moda Harper Bazaar e direttore di una scuola di design. Nel 1946 , Avedon fonda il suo studio e produce fotografie per riviste come Vogue e Life . Ben presto diventa direttore della fotografia di Harper Bazaar. Viene subito apprezzato perchè si distanzia dal format delle asettiche fotografie di moda. Al contrario, coglie i modelli pieni di emozioni, mentre ridono o sorridono, oppure, ancora, mentre sono in movimento o compiono un’azione.

Nel 1966 Avedon, pur proseguendo come fotografo di moda, cerca sbocchi più personali all’ansia espressiva, scattando immagini di pazienti in ospedali psichiatrici, documentando o interpretando la lotta per i diritti civili negli Stati Uniti o mettendo il suo obbiettivo al servizio dei manifestanti contro la guerra del Vietnam.

In questo periodo inoltre, Avedon realizza due serie di ritratti – poi divenuti autentiche icone – dei Beatles. La prima serie – fine 1966, inizio 1967 – è diventata una delle prime immagini principali del gruppo. Si compone di cinque ritratti psichedelici: quattro ritratti individuali, pesantemente solarizzati e un ritratto di gruppo, in bianco e nero. L’anno successivo, mentre il complesso vuole dare di sé un’immagine più classica, istituzionale e non trasgressiva, lavora ad immagini più tradizionali, che saranno poi incluse nel White Album.

I suoi ritratti sono facilmente distinguibili per il loro stile minimalista, in cui la persona guarda direttamente la fotocamera, su uno sfondo completamente chiaro.

Nel 1974 espone al Museum of Modern Art di New York ( MoMA )i ritratti di suo padre, devastato dal cancro.

Avedon è anche noto per le grandi dimensioni in cui tirava le sue stampe, che in alcuni casi superano, nel lato più lungo, il metro. Le sue immagini di grande formato,aventi per soggetto pescatori, minatori e cowboy del Great American 0uest sono diventati bestseller e sono ancora oggetto di una mostra itinerante, In the American West . Opere che suscitarono pesanti critiche politiche perchè mostravano al mondo un’altra America, ben distante da quella ricca e patinata, formato esportazione che piaceva al Governo.

Il 25 settembre 2004 , Avedon è colpito da una emorragia cerebrale a San Antonio, nel Texas, mentre è al lavoro per un servizio commiossionato dal New Yorker . Muore il 1 ° ottobre a San Antonio.

Negli Stati Uniti è stato allestito un museo interamente dedicato al suo lavoro

NEL FILMATO UN VIAGGIO TRA LE OPERE DI Richard Avedon

