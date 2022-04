Rimosso il materiale. Scoperta la cripta del castello dei Sanseverino. Si scaverà in altre stanze nascoste

“In fondo si conserva ancora in perfetto stato l’abside a sesto acuto ed alzando lo sguardo colpiscono le volte a crociera che sovrastano sei nicchie laterali che ospitavano i sarcofagi dei Signori dei Palazzo, di cui allo stato non ne rimane traccia. – afferma l’equipe del castello – Sulla destra, un arco è di accesso ad un vano ancora ricolmo di detriti e calcinacci, ma da cui si intravede una ulteriore volta a crociera a testimonianza di ulteriori stanze ancora tutte da scoprire”. “La bellezza del luogo, i ruderi del castello, nascondono ancora nuove sorprese per il visitatore come la cripta della chiesa palaziale, il cui fascino, immutato e cristallizzato da almeno quattro secoli sotto i detriti oggi rimossi, riesce a scaldare il cuore dall’emozione che si prova entrandovi. In attesa che si realizzino le condizioni di sicurezza per poter visitare liberamente l’incantevole ambiente, lo sguardo che vi si può dare attraverso le due aperture di aerazione, nulla togliendo alla bellezza del luogo, ci rende comunque partecipi di tanto splendore”.

