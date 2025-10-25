Rinasce il Museo del Genio. Un nuovo spazio culturale che sorprende Roma (e perché)

Un luogo nascosto che si rivela (tra ingegno, antenna e gonfiabili)

Nel cuore di Roma, lungo il Lungotevere della Vittoria, sorge un grande edificio progettato negli anni ’30, pensato per ospitare l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio (ISCAG). Finora poco conosciuto al grande pubblico, dal 31 ottobre 2025 aprirà come vero centro culturale, grazie a una collaborazione tra Ministero della Difesa, Difesa Servizi, Esercito Italiano e Arthemisia.

Ciò che colpisce è lo spunto: un museo militare, con oltre 4.000 m² al pianterreno (circa 4.400 m²) dedicati all’ingegneria, alle trasmissioni e all’aeronautica italiana.


E ora: due mostre “pop” e internazionali, una consacrazione al­l’”occhio sociale” della fotografa Vivian Maier, l’altra con enormi sculture gonfiabili di Ugo Nespolo — un contrasto forte tra rigore storico-tecnico e leggerezza artistica.

Il twist curioso: la radio di Guglielmo Marconi e la “scultura che vola”

Tra gli oggetti più affascinanti della collezione : l’attrezzatura radiotelegrafica originale di Marconi, che segna quel punto d’intersezione tra guerra, comunicazione e pace.
E pensate: proprio in questo edificio si passerà dalle “telecomunicazioni militari” alle sculture gonfiabili che occupano spazi enormi — un salto visivo e concettuale che genera curiosità.
Questo contrasto (dal telegrafo di Marconi alle “installazioni pop” di Nespolo) è probabilmente la cosa più curiosa da raccontare: un museo militare che si trasforma in spazio contemporaneo, un ponte tra ingegno tecnico e arte-spettacolo.

Contesto storico-architettonico

L’edificio, progettato appositamente tra il 1936-39 per ospitare l’Istituto, è un esempio della grande architettura dell’era fascista-razionalista.
È caratterizzato da un cortile interno (“Cortile di Santa Barbara”), da vetrate progettate da Duilio Cambellotti, e da porticati laterali che conducono agli spazi espositivi
Il fatto che un edificio così “militare” cambi definitivamente vocazione verso la cultura pubblica ne fa un caso interessante nella rigenerazione urbana e nella valorizzazione del patrimonio.

Le mostre inaugurali (e cosa le rende “speciali”)

Vivian Maier Self-Portrait
  • Vivian Maier. The Exhibition: una retrospettiva sulla fotografa statunitense, scoperta dopo la morte, icona della street-photography; l’apertura al pubblico in questo contesto insolito la rende un evento significativo.
  • Pop Air di Ugo Nespolo: anteprima nazionale, con enormi sculture gonfiabili che occupano gli spazi monumentali del museo: un’iniziativa che “stravolge” la tradizionale percezione di museo militare.

Queste due mostre, così diverse, incarnano la vocazione del nuovo centro: un luogo dove la storia, la tecnica, la memoria e l’arte convivono.

Koons

Perché vale la pena andarci

  • È aperto tutti i giorni a partire dal 31 ottobre 2025 — un’apertura quotidiana mai vista prima per questa sede.
  • Offre un’esperienza “doppia”: esplorare i modelli e le invenzioni che hanno segnato la storia italiana (ponti, telegrafi, aerostati, radio) e allo stesso tempo partecipare a mostre d’arte contemporanea.
  • È nel cuore di Roma, ma in un luogo che molti non conoscono — perfetto per chi vuole una visita meno convenzionale.

Consigli per i visitatori

  • Scegliete un giorno tranquillo (ad esempio mattina) per evitare assembramenti e poter soffermarsi con calma su dettagli come la cappella-sacrario di Santa Barbara.
  • Concedetevi almeno 90-120 minuti: il patrimonio tecnico-scientifico richiede tempo, così come le installazioni artistiche.
  • Portate con voi una lente (o attiva lo zoom della fotocamera): alcuni strumenti d’epoca hanno dettagli affascinanti.
  • Per le famiglie: chiedete se sono previste visite guidate o attività per bambini — un buon modo per far comprendere anche ai più giovani l’ingegno tecnico e la storia.

Così, Roma accoglie non solo un museo, ma un centro culturale vivo — dove quel che un tempo serviva alla guerra o alla trasmissione radio ora diventa racconto, memoria, arte e sorpresa. E la curiosità più grande forse resta: cosa succederà quando le sculture gonfiabili di Nespolo si troveranno accanto a un vecchio pontone militare o a un telegrafo funzionante? Il contrasto promette di essere non solo visivo, ma profondamente narrativo.

Info sulla mostra

  • Titoli: Vivian Maier. The Exhibition & Pop Air (Ugo Nespolo)
  • Date: dal 31 ottobre 2025 al 15 febbraio 2026
  • Luogo: Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, Lungotevere della Vittoria 31, Roma
  • Note: apertura quotidiana (salvo eventuale chiusura in un giorno fisso).

