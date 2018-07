Risme di carta a modulo continuo. Da qui nascono le divertenti sculture di Felix Semper. Il video

Le sculture di carta estensibili sembrano essere un busto di pietra o di altri materiali. La proposta iniziale viene dalla Cina, in cui artisti-artigiani, con torni a controllo numerico e immagini tridimensionali, riescono a scolpire qualsiasi immagine su alte risme di carta a modulo continuo. Per intenderci: quei fogli piegati su se stessi che inserivamo nelle vecchie stampanti. Felix Semper è un artista autodidatta che raggiunge notevoli risultati, anche nell’apparato decorativo della scultura di carta. È costantemente alla ricerca di nuovi modi per rappresentare nelle sue sculture materiali della vita quotidiana come libri, dischi in vinile, legno e oggetti trovati. Le sculture di carta estensibile di Felix sono ispirate a oggetti di uso quotidiano, busti classici e alla cultura pop. Questo movimento fluido – effetto fisarmonica – conferisce alla scultura una mobilità giocosa in contrasto con l’estetica tradizionale.