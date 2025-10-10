Risolto il mistero del quadrato magico? Meraviglioso. Scoperti in uno scavo pani da comunione con figure. Sono del VII secolo. Uno di essi reca il Cristo seminatore. L’ipotesi

Gli studiosi di Stile arte, che in queste ore hanno lavorato sui materiali della scoperta avvenuta in Anatolia, concludono: il ritrovamento potrebbe spiegare il vero significato e la funzione del quadrato Sator Arepo tenet opera rotas che già, giustamente, era collegato al Cristianesimo, ma che non risultava del tutto comprensibile”.

È una di quelle scoperte che sembrano uscite da un sogno o da un vangelo apocrifo: nel cuore dell’Anatolia, nei pressi dell’antica Eirenopolis – l’attuale Topraktepe, nel distretto di Armenek, provincia di Karaman – gli archeologi hanno rinvenuto cinque pani carbonizzati, sopravvissuti al tempo e al fuoco per circa 1500 anni. Cinque dischi o ruote di pane scuro, che restituiscono un’immagine di Cristo inaspettata: non il Pantocratore solenne o il Buon Pastore ma un Cristo contadino, seminatore. Del ritrovamento “miracoloso”, in seguito a uno scavo concluso in questi giorni, dà notizia il Karaman Valiliği è il governo provinciale di Karaman, in Turchia.

.

Sul retro di uno o più pani si distingue un disegno geometrico, una trama di quadrati: un segno che rimanda, per forma e struttura, al celebre Quadrato magico del Sator, quella formula palindroma tanto enigmatica da diventare, nei secoli, il simbolo stesso del cristianesimo segreto. A giudizio degli studiosi di Stile arte, l’immagine del Cristo seminatore e la presenza di una griglia di quadrati, sul retro dei pani, che probabilmente consentiva di suddividere il pane stesso in una serie di bocconi più o meno cubici, potrebbe essere collegata a una pratica arcaica della comunione e rivelare analogie con quadrato magico cristiano. “Il ritrovamento – dicono a Stile arte – induce a ipotizzare, come percorso di lavoro, dopo questa scoperta, che il noto quadrato magico Sator arepo… fosse collocato nei luoghi di comunione – quindi in ambienti di proto-chiese -, affinchè fossero identificabili solo dagli adepiti i punti di celebrazione dell’Eucarestia”. E più sotto riveremo altre spiegazioni.

Il pane che sopravvive al fuoco

Carbonizzato, ma integro. Questo è l’aspetto più sorprendente dei cinque reperti. La combustione, avvenuta probabilmente in modo rapido e in assenza di ossigeno, ne ha impedito la decomposizione. I pani appaiono come fossili di un rito, sospesi tra nutrimento e sacralità.

Analizzando la loro forma e le impronte di decorazione, gli studiosi hanno notato che almeno due di essi presentano, in superficie, un rilievo ottenuto con stampi o punzoni. Il più straordinario reca una figura maschile che tiene nella mano sinistra una sacca o un cesto, e con la destra compie il gesto della semina. Accanto, la traccia evanescente di un’iscrizione in greco antico, che potrebbe essere interpretata come “Con il ringraziamento a Gesù benedetto”.

Un’immagine semplice, quasi domestica, che rivela una teologia concreta e umile: Cristo non è solo il redentore cosmico, ma colui che getta semi, che prepara la raccolta, che partecipa al ciclo vitale della terra. Il grano come parola, il pane come corpo, la semina come promessa di resurrezione.

Il Cristo contadino: una teologia della fertilità e del lavoro

Non è casuale che questo Cristo “seminatore” emerga in un’area profondamente agricola. Il cristianesimo delle origini, radicato nella vita dei villaggi, parlava alle mani e agli occhi dei contadini. La parabola del seminatore, riportata nei Vangeli sinottici, è forse la più potente allegoria della fede come seme, del terreno come cuore umano, della crescita spirituale come maturazione dei frutti.

Nei primi secoli, in un mondo che ancora non distingueva nettamente il sacro dal quotidiano, il pane non era solo cibo: era simbolo, epifania, mistero. L’eucaristia nasce in un contesto in cui il gesto di spezzare il pane coincide con la condivisione della vita stessa. Che uno di questi pani recasse impressa l’immagine del Cristo agricola, operoso, seminatore di luce, significa forse che quel cibo era destinato a una comunità di credenti che celebrava la fede attraverso i gesti del lavoro.

I quadrati incisi e il richiamo al Sator

Sul retro di uno dei pani, la materia bruna e lucida del carbone mostra un motivo composto da più quadrati. All’interno, tracce di immagini a croce che si ripetono. Sta in queste immagini del seminatore e nei quadrati dell’eucarestia il mistero del Quadrato del Sator?





SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS.

Una formula che si legge in ogni direzione, verticale e orizzontale, e che nasconde al centro una croce di lettere, ad indicare il cristianesimo che può essere tradotto letteralmente in questo luogo

“Il seminatore Arepo tiene con cura le ruote (dell’aratro).”

È un simbolo antico, enigmatico, comparso in varie epoche in luoghi diversi d’Europa, da Pompei a Oppède, da Roma a Dura Europos. La frase enigmatica può essere resa in questo modo: Il Seminatore Arepo tiene l’opera delle ruore

Ma ciò che più affascina è la sua possibile connessione con il cristianesimo nascente: alcuni vi hanno scorto un anagramma del “Pater Noster”, altri un segno segreto usato dai primi fedeli per riconoscersi. Il “Sator”, letteralmente “il Seminatore”, potrebbe essere un appellativo di Cristo stesso. “Torniamo ai pani carbonizzati – dicono gli studiosi di Stile arte – Da un lato troviamo cristo semminatore, dall’altro i quadrati con croci nei quali probabilmente veniva suddivisa l’eucarestia. I pani sono a forma ti ruota, come quelle dell’aratro. Acquista allora un senso la frase Il seminatore Arepo tiene con cura le ruote (dell’aratro)? Sfuggireppe la comprensione di Arepo, ma tutto il resto potrebbe concordare”.

Non è dunque escluso che, attraverso quell’iscrizione, la comunità volesse affermare una verità nascosta: “Qui si celebra il sacrificio del Signore”, o, in forma cifrata, “Qui è Cristo che semina la vita”.

Il miracolo della conservazione

Che questi pani siano giunti fino a noi è, in sé, un prodigio. Bruciati, ma non dissolti, conservano intatta la loro forma, come se il fuoco avesse voluto renderli eterni. Nella materia bruciata si leggono i segni delle mani, i solchi delle dita che li impastarono, le piccole bolle d’aria di una lievitazione imperfetta. Ogni pane è una reliquia di vita quotidiana trasformata in messaggio spirituale.

La loro conservazione eccezionale li pone tra i reperti alimentari più rari dell’Asia Minore: non solo documenti archeologici, ma frammenti di una liturgia primordiale.

Tra fede, magia e simbolo

Il Quadrato del Sator è sempre stato un ponte tra due mondi: il sacro e il magico. Le sue lettere palindromiche alludono a un ordine cosmico in cui il Creatore – il Sator – tiene in equilibrio l’opera e il movimento, la semina e il raccolto.

Se i cristiani d’Anatolia lo adottarono, forse lo fecero non per superstizione, ma per riconoscervi l’eco della parola di Dio seminata nel mondo. Il pane eucaristico con l’immagine del Seminatore e il segno del Sator diventerebbe così un compendio di teologia pratica: la parola che diventa pane, il pane che diventa corpo, il corpo che si fa seme di resurrezione.

In questo intreccio, la distinzione fra rito e magia si dissolve: ciò che importa è la potenza del segno, la fiducia che il simbolo racchiude. E in quella fede arcaica, semplice e terrena, Cristo si manifesta non nei palazzi o nei templi, ma nel pane cotto dai contadini, tra la cenere e il silenzio.