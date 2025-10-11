Risolto il mistero della lapide romana trovata in America. Tutto ruota attorno a un militare americano che lavorava per il teatro delle truppe in Italia e a una storia d’amore. Attorno a Civitavecchia

La storia di un enigma che si è sciolto tra ricordi di famiglia e note musicali

Per settimane, la storia aveva infiammato la curiosità del pubblico e degli archeologi: una lapide romana del II secolo d.C., incisa in latino e perfettamente conservata, era stata rinvenuta nel cortile di una casa a schiera di New Orleans, in Louisiana.

Gli studiosi si erano interrogati: come poteva un reperto dell’epoca degli imperatori romani trovarsi nel cuore del Vecchio Sud americano? Una spedizione antica? Un relitto? O una beffa?

Ora, finalmente, l’enigma si è sciolto. E come spesso accade, la verità non risiede nei grandi misteri della Storia, ma nella storia minuta delle famiglie, nei passaggi casuali della memoria domestica.

Una lapide da Roma al Mississippi

Il viaggio ignoto del marmo e la memoria di un musicista americano

La soluzione è arrivata grazie a un nome: Erin Scott O’Brien, la precedente proprietaria della casa dove la lapide è stata ritrovata.

Appresa la notizia del ritrovamento, O’Brien ha riconosciuto l’oggetto misterioso. Era stata lei stessa a collocarlo nel cortile, anni prima, come semplice ornamento, ignorando che si trattasse di un reperto di 1900 anni.

Il manufatto proveniva da sua madre, che a sua volta l’aveva ereditato dal padre: Charles E. Paddock Jr., Sergente Maggiore dell’esercito americano e musicista di talento. Durante la Seconda guerra mondiale, Paddock fu di stanza in Italia come membro della sezione artistica dell’USO, l’organizzazione che curava l’intrattenimento per i soldati alleati.

Fu allora che conobbe Adele Vincenza Paoli, violinista e artista affermata. Si sposarono il 14 ottobre 1946 – quasi esattamente 79 anni fa – e insieme si trasferirono negli Stati Uniti.

A New Orleans, Charles insegnò canto alla Loyola University, divenendo una figura nota nella scena musicale locale. Collaborò persino con Chris Owens, la celebre “Regina del Quartiere Latino”, simbolo del cabaret creolo e dell’energia artistica della città.

La vetrina delle meraviglie dei Paddock

Tra curiosità, ricordi e l’eco dell’antico

Nella casa dei Paddock, nel quartiere di Gentilly, la lapide era custodita in una teca insieme ad altre curiosità raccolte nel corso della vita del musicista. Nessuno, tra figli e nipoti, ne conosceva la natura.

Per tutti, quella lastra di marmo con iscrizione latina era solo un oggetto ornamentale, una reliquia decorativa, “un’opera d’arte”, come dirà poi Erin Scott O’Brien.

Quando nel 2003 acquistò la casa dei nonni, la madre di Erin le donò la lapide. O’Brien e suo marito la collocarono nel giardino, accanto a un albero piantato per celebrare il loro nuovo inizio.

Col passare degli anni, l’oggetto fu dimenticato. Quando la casa venne venduta nel 2018, la lapide rimase dove stava, pronta a risorgere alla storia solo grazie agli occhi dei nuovi proprietari e all’eco di un mistero che nessuno poteva più spiegare.

Il silenzio di Charles Paddock

L’Italia, la guerra e il fascino del marmo antico

Resta però un’ultima domanda, destinata forse a non avere risposta: come entrò in possesso della lapide il Sergente Maggiore Paddock?

È probabile che egli o sua moglie l’abbiano acquistata in Italia durante o subito dopo la guerra, come semplice souvenir artistico, in un’epoca in cui le antichità circolavano ancora con sorprendente libertà.

Non se ne parlò mai in famiglia, e l’oggetto, spogliato del suo significato originario, si trasformò nel silenzioso testimone di un amore italoamericano nato tra le rovine della guerra e i suoni della musica.

Dalla storia all’immaginario

Quando l’archeologia tocca la vita quotidiana

Il caso della lapide romana di New Orleans non è solo una curiosità archeologica: è un racconto di come i frammenti del passato viaggino, mutino di senso, si nascondano tra le pieghe delle esistenze comuni.

Un reperto antico può attraversare i secoli non solo per sopravvivere alle guerre e alle distruzioni, ma anche per diventare parte della biografia di una famiglia, confondendo il confine tra storia e memoria, museo e salotto, Roma e Louisiana.

L’eco di Roma, nel giardino di una casa americana, non è più un mistero: è un frammento di vita, custodito nella quiete delle cose dimenticate.

