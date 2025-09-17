Risolto il mistero delle pietre di drago. Studiosi ne trovano il significato e la funzione

Un’umanità remota, sospesa tra il cielo e la terra, scolpì nelle alture dell’Armenia figure colossali, pietre che ancora oggi ci osservano con la muta imponenza dei miti. Sono i vishaps, o “pietre di drago”: monumenti in andesite e basalto, modellati come pesci, come pelli bovine tese, oppure in forme ibride che fondono più simboli. Alti da un metro a oltre cinque, lucidati su ogni lato tranne la base, erano innalzati verticalmente come sentinelle del sacro. Una lucidatura straordinaria che, originariamente, doveve restituire il mondo, attorno, in un’immagine inversa e scura: il mondo al di là del mondo. Un effetto che oggi vediamo a livello di scultura contemporanea e che doveva esse potenziato dall’umidità delle nuvole e dalle pioggie. Quasi che fossero intercettori naturali, in grado di cavare liquido dal cielo e di indirizzarlo verso la terra e i torrenti.

Nessuna casualità: i vishaps furono progettati per dominare paesaggi estremi, tra i 1000 e i 3000 metri d’altitudine, dove neve e silenzi regnano per gran parte dell’anno.

Un enigma inseguito da secoli

Gli studi pionieristici di Kalantar e il lungo silenzio della ricerca

Il loro segreto affascina gli studiosi da più di un secolo. Già nel primo Novecento, l’archeologo Ash-Kharbek Kalantar ipotizzava che segnalassero nodi cruciali in antichi sistemi d’irrigazione. Poi, per decenni, lo studio rimase sospeso, avvolto in un’aura di leggenda.

Solo nel 2012, un progetto congiunto tra l’Accademia delle Scienze di Armenia, la Freie Universität di Berlino e l’Università Ca’ Foscari di Venezia restituì voce alle pietre: rilievi, scavi stratigrafici, prospezioni paesaggistiche.

Il sito di Tirinkatar, sul monte Aragats, emerse come una vera “cattedrale” a cielo aperto, con una concentrazione senza precedenti di dodici vishaps. Qui, la storia parlò chiaro: due steli furono innalzate tra il 4200 e il 4000 a.C., in piena Età del Rame. Una datazione che apre scenari vertiginosi: un culto delle acque risalente a oltre seimila anni fa.

Pietre giganti tra neve e altitudini

Un lavoro smisurato che smentisce ogni logica di minimo sforzo

Il nuovo studio pubblicato su npj Heritage Science ha analizzato 115 vishaps, misurandone grandezze e altitudini. Le ipotesi iniziali suggerivano un legame diretto: più la quota cresce, meno tempo utile per lavorare, quindi steli più piccole.

La realtà ha ribaltato ogni aspettativa. Alcuni dei giganti più monumentali, come il Karakap 3 da oltre quattro tonnellate, si trovano sopra i 2800 metri. Nessun compromesso, nessuna riduzione di sforzo: le comunità antiche decisero deliberatamente di affrontare il gelo e la scarsità di risorse pur di erigere colossi sulle vette.

È l’immagine di un’energia collettiva canalizzata verso un obiettivo che non era utilitario, ma rituale.

Due altitudini, due mondi

La distribuzione bimodale dei vishaps e i pellegrinaggi stagionali

Le stele non sono sparse a caso. La ricerca ha evidenziato due concentrazioni nette: una a circa 1900 metri, l’altra attorno ai 2700. Due ambienti radicalmente diversi: pascoli più accessibili contro paesaggi quasi proibitivi, dominati da neve e gelo.

Un segno che i vishaps scandivano un ritmo rituale stagionale: forse pellegrinaggi ciclici, forse cerimonie legate alle migrazioni dei pastori. Due stazioni della fede in un unico grande culto, che univa la comunità al ciclo vitale delle acque e delle nevi.

Il culto delle sorgenti celesti

L’acqua, divinità suprema e origine della vita

Il tratto comune a tutte le interpretazioni è l’acqua. Pesci scolpiti, altitudini vicine ai nevai, associazioni con irrigazione e fertilità: ogni indizio converge in un unico asse simbolico.

Innalzare le pietre verso le cime significava celebrare il deposito celeste dell’acqua, la neve destinata a sciogliersi e scendere a valle come linfa vitale nei mesi aridi. Era un gesto di fede, di ringraziamento e di sacralizzazione.

Kalantar, un secolo fa, aveva intuito che queste pietre segnavano i nodi dell’acqua. Oggi la scienza conferma: non erano solo stele, ma porte sacre dell’elemento che generava la vita stessa. Ma, aggiungiamo noi, i draghi, potevano aver, nel contempo, anche una funzione meno importante, ma territorialmente significativa. Connotare un territorio, creando una sorta di perno identificabile anche da lontano e, pertanto, indispensabile a chi si spostava per la transumanza, segnando che quei terreni erano, in qualche modo, occupati e non erano res nullius. Forse ogni animale totemico identificava anche un clan che fissava il territorio di pertinenza – legato a un padre mitico – un confine di esercizio, forse più che di proprietà tout court, sotta

Archeologia e psicologia del sacro

Un investimento smisurato per una visione del mondo

L’aspetto più sorprendente non è tanto tecnico quanto umano: perché dedicare anni di lavoro e risorse immense a innalzare pietre monumentali in luoghi quasi inaccessibili?

La risposta è che il vishap non era un “oggetto”. Era la pietra vivente di un culto, la materializzazione di un patto cosmico. Le comunità armene di seimila anni fa seppero guardare oltre la fatica, oltre il calcolo di utilità, per costruire una cosmovisione condivisa, in cui la sopravvivenza si legava a un rito e a un paesaggio sacro.

Così i draghi di pietra diventano testimoni di una delle prime, grandi forme di religione dell’acqua, scolpita nella roccia e affidata all’eternità delle cime.

V. Gurzadyan, A. Bobokhyan, Vishap stelae as cult dedicated prehistoric monuments of Armenian Highlands: data analysis and interpretation, npj Heritage Science, 13, 435 (2025).

https://doi.org/10.1038/s40494-025-01998-z