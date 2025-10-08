Ritrovata nel cortile di una casa di New Orleans la lapide di un antico romano che faceva il marinaio. Fu rubata a Civitavecchia. Chi era quell’uomo. Tutta la vicenda

La scoperta casuale di un’antropologa a New Orleans riporta in vita Sesto Congenio Vero, un marinaio della flotta imperiale di Miseno, appartenente, come etnia, al popolo tracio dei Bessi.

Il ritrovamento in un giardino di New Orleans

Spostando foglie e terriccio è emersa una pietra quadrata con iscrizioni latine

Era un pomeriggio come tanti, nel quartiere di Carrolton, a New Orleans, quando l’antropologa Daniella Santoro – famiglia d’origine italiana – e il marito Aaron Lorenz hanno deciso di ripulire il cortile-giardinetto della loro casa storica. Sotto uno spesso strato di terra e radici, è apparsa una lastra di pietra calcarea su cui affioravano chiare lettere latine.

Inizialmente hanno temuto di aver trovato una sepoltura locale — la città, d’altronde, poggia su un dedalo di antichi cimiteri — ma la scritta incisa raccontava un’altra storia, molto più remota e sorprendente: il nome di un marinaio romano del II secolo d.C..

Contattato l’archeologo D. Ryan Gray dell’Università di New Orleans, esperto di necropoli storiche, si è scoperto che la pietra non apparteneva alla storia americana, ma a quella dell’Impero romano. La lastra,rubata durante la Seconda guerra mondiale o nel Dopoguerra dal Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, reca un epitaffio funerario a Sesto Congenio Vero, un soldato della flotta pretoriana di Miseno.

L’iscrizione: testo e traduzione

Le parole scolpite che restituiscono un’esistenza

“D(is) M(anibus)/S(e)x(to) Congenio Vero/mi(liti) cl(assis) p(raetoriae) Mi(senensis) natio(ne) Bes(so)/vixit an(nis) XLII mi(litavit) an(nis)/XXII, Tutela ((triere)) Asc(l)epio/fece(runt) Atilius Carus/et Vettius Longi/nus heredes/b(ene) m(erenti)”

Traduzione:

“Agli spiriti dei defunti. A Sesto Congenio Vero, soldato della flotta pretoriana Misenense, della nazione dei Bessi; visse 42 anni e prestò servizio per 22 sulla trireme Asclepio. Gli eredi Atilio Caro e Vettio Longino fecero (questa lapide) per lui, ben meritevole.”

Poche righe, ma dense come un’intera biografia. L’iscrizione ne rivela l’identità, la carriera, l’origine etnica, la nave su cui serviva e perfino i nomi degli amici o parenti che lo commemorano.

Chi era Sesto Congenio Vero?

Dal praenomen al cognomen: leggere un’identità romana

Il suo nome completo — Sextus Congenius Verus — segue la formula canonica romana: praenomen, nomen, cognomen. Ciò dimostra che, pur essendo di origine provinciale, era stato pienamente romanizzato.

Sesto era un veterano del mare, morto a 42 anni dopo 22 anni di servizio nella marina imperiale. Gli “heredes” citati — Atilius Carus e Vettius Longinus — potrebbero essere compagni di nave o fratelli d’armi, incaricati di commemorarlo con una stele degna del suo rango. Probabilmente, durante gli anni di servizio aveva accumulato un gruzzoletto e forse si era costruito una casa. Ciò è evidente per la presenza dichiarata di eredi.

Non un comandante, ma un classiarius, un uomo che aveva servito in silenzio nella grande macchina dell’Impero.

Il suo nome sopravvive perché qualcuno, nel II secolo, lo ritenne “bene merens”, degno di memoria: una forma di eternità, semplice ma solenne.

Chi erano i Bessi?

Un popolo tracio tra le montagne della Tracia e le acque del Danubio

La lapide lo dice con chiarezza: “natio Besso”, cioè “di origine bessa”. I Bessi erano una popolazione tracia stanziata tra le montagne dei Monti Rodopi, a sud del Danubio, in quella che oggi è la Bulgaria meridionale.

Considerati fieri e indipendenti, i Bessi erano celebri tra i Romani per il loro coraggio e la loro resistenza. Dopo la conquista della Tracia, Roma reclutò molti di loro nelle legioni e soprattutto nelle flotte imperiali, dove la disciplina si univa a una certa familiarità con l’acqua e con i climi difficili.

Le iscrizioni di Centumcellae (l’antica Civitavecchia) e di Miseno mostrano decine di marinai bessi: una comunità dispersa lungo le rotte dell’Impero, uomini che dalle sponde balcaniche finirono a solcare il Tirreno.

Sesto Congenio Vero era uno di loro — un uomo nato lontano, romanizzato dal servizio militare, che trovò sepoltura in terra italica, sul mare di Traiano.

La flotta pretoriana di Miseno e la trireme “Asclepio”

Un mosaico di uomini, dèi e navigazioni imperiali

La classis praetoria Misenensis era una delle due grandi flotte stabili dell’Impero, con base nel porto di Miseno, nel golfo di Napoli. Creata in età augustea, difendeva le coste e scortava le navi dell’Imperatore.

Servirvi significava vivere a bordo per anni, manovrare remi e vele, difendere convogli, trasportare truppe e carichi preziosi.

Il nome della trireme Asclepio (dal dio greco della medicina) evoca la protezione divina sulla vita in mare: ogni nave imperiale portava un nume tutelare, e i nomi sacri erano anche amuleti galleggianti.

Sesto, dunque, aveva trascorso due decenni della sua vita sul ponte di quella nave, tra esercitazioni, tempeste e missioni di pattugliamento. Il mare di Roma era la sua casa, e la lapide lo ricorda come un uomo “bene merenti”, onesto e valoroso.

Centumcellae, la città dei marinai

Dal porto di Traiano alla dispersione delle memorie

L’architetto Apollodoro di Damasco costruì il porto di Centumcellae tra il 106 e il 108 d.C. per volere di Traiano. Era un capolavoro tecnico, una fortezza sull’acqua destinata a servire la flotta imperiale.

Nei secoli successivi, attorno al porto sorse un cimitero dedicato ai marinai, da cui proveniva la lapide di Sesto. Durante la costruzione di un carcere nel 1864 furono rinvenute decine di iscrizioni funerarie, molte appartenenti alla flotta Misenense.

Il museo di Civitavecchia custodiva quelle lapidi, ma la Seconda guerra mondiale ruppe il filo della memoria. I bombardamenti del 1943-44 distrussero il porto, il museo e gran parte del patrimonio archeologico. Dopo la guerra, molti reperti risultarono mancanti o rubati.

Tra essi, la stele di Sesto Congenio Vero.

Dalla guerra al rimpatrio

Un lungo viaggio attraverso oceani e secoli

La casa e il giardinetto in cui è avvenuto il ritrovamento al 1106 di Cambronne St. a New Orleans @ Foto di D. Ryan Gray



Non si sa come la lapide abbia attraversato l’Atlantico.

Forse fu trafugata da un soldato alleato negli anni Quaranta, o venduta nel dopoguerra da chi commerciava in antichità sottratte. Di certo, nessuno poteva immaginare che sarebbe riemersa un giorno in un giardino americano.

Quando Santoro comprese la portata della scoperta, fondò un piccolo gruppo di ricerca, il suo “Team Tombstone”, e contattò la Antiquities Coalition e l’Art Crime Team dell’FBI, che presero in custodia la pietra per avviare il rimpatrio in Italia. Dalle ricerche è emerso che il capofamiglia della casa in cui è stata trovata la lapide era il direttore di un calzaturificio; che la famiglia con figlie visse lì per quasi tutto il Novecento; l’uomo non aveva fatto il militare in Italia. Nè un vicino di casa che, pur essendo un marinaio, era stato impegnato in Asia. E’ probabile che la lapide sia stata comprata dal direttore del calzaturificio o l’abbia ricevuta in dono. Il pezzo potrebbe essere approdato in America anche successivamente alla guerra. La pietra viene indicata in un documento museale del 1954, redatto dopo i bombardamenti degli anni Quaranta – ma non si capisce sia sia un inventario o la trascrizione di un inventario-pre-guerra per favorire la ricomposizione del quadro relativo al materiale archeologico.

Il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia si prepara ora ad accoglierla di nuovo, organizzando — come raccontano i curatori — una cerimonia pubblica per il suo ritorno.

