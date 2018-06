Robert Rauschenberg: “Vi spiego la mia arte”

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Proponiamo l’intervista a uno dei principali maestri dell’arte mondiale, che venne rilasciata a Stile arte. Un percorso che parte dagli esordi e che permette di mettere in luce “moventi”, ossessioni e snodi del grande artista e di comprenderlo senza il minimo fraintendimento

Clicca sul link per aprire il PDF:

I RISULTATI D’ASTA, LE QUOTAZIONI, IL VALORE DI MERCATO, LE STIME DI BASE, I RECORD DELLE OPERE SEMPRE AGGIORNATI DI Robert Rauschenberg, CON FOTOGRAFIE E SCHEDE. CLICCA SUL NOSTRO LINK QUI SOTTO

www.stilearte.it/robert-rauschenberg-stime-quotazioni-record-e-schede-accesso-gratuito-immagini-e-video/

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,