Rodin e Isadora Duncan: “Toccandomi per disegnarmi mi fece perdere la testa”

Danzatrice di una bellezza fulgida e di una grazia splendida, il corpo non scavato da eccessi d’esercizi ginnici, nè androgino per muscolatura, Isadora Duncan (1877 – 1927) rappresentò il ritorno a un’ideale classico, che celebrava le giovani donne come divinità greche. Isadora, durante gli spettacoli, orientava i propri movimenti al disvelamento completo, attraverso una sequenza di movimenti che portavano alla caduta della tunichetta. Ma al di là della nudità, ciò che colpì Auguste Rodin (Parigi, 12 novembre 1840 – Meudon, 17 novembre 1917) fu la sensualità plastica, la torsione, insieme dolce e scultorea. Posare per Rodin significava, per una donna, accettare che i suoi occhi e le sue dita avide tornissero, scavassero e penetrassero ogni parte del corpo. Dopo questa esplorazione erotica, lo scultore interrompeva il flusso del desiderio nei confronti della modella, spostandolo sul foglio. Con grande rapidità coglieva le linee portanti della posa molto spesso languida – . Lapis sommario. Acquerello a macchia, nervoso

Isadora Duncan, che avrebbe costituito il nucleo di alcune statue di Rodin, racconta così queste sedute molto speciali: “Lui mi guardò con i suoi occhi luminosi sotto le palpebre abbassate, e con la stessa espressione che aveva prima le sue opere, mi si avvicinò. Mise la mano sul mio collo, sul petto, accarezzò il braccio, fece scorrere le dita sui miei fianchi, le gambe nude, sui miei piedi nudi. Ha iniziato ad impastare il corpo come una creta. Ero in fuga dal suo respiro che mi ha bruciato, che mi ha ammorbidito “.

Lei si liberò e lo mandò via “disorientata”. Molti altre no. Nei suoi ultimi anni, Rodin era conosciuto come “il sultano di Meudon” grazie alla quantità delle sue amanti e alla sua residenza in quel sobborgo parigino. Molte giovani donne si offrivano a lui, per questa esperienza, e non solo per questioni di denaro o per cercare un aiuto nella carriera artistica. Rodin, come testimoniò la Duncan, era in grado di portare la sua modella alla perdita del senso. Per questo, tra i suoi disegni di nudo, troviamo donne che si offrono alla vista come orgogliose di aver raggiunto il punto alto della spudoratezza e la gioia di esibirsi. Donne che si masturbano di fronte a lui. Coppie di modelle in pose lesbiche. Negli anni intorno al 1900, quando lo scultore aveva 60 anni, come racconta il suo biografo Ruth Butler, il suo successo da seduttore raggiunse l’apice e lui fu considerato “l’afrodisiaco finale”. . Nel 1900, Arthur Symons duramente dichiarò che “il principio del lavoro di Rodin è il sesso.” Sono circa 7000 i fogli erotici lasciati dallo scultore.

