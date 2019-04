Rodin, il sesso è slancio vitale. L’eros dà vita a disegni e a sculture con i neuroni specchio

Condividi 0 Condivisioni

L’erotismo sotteso ad ogni piano monumentale e scultoreo è una delle chiavi principali per avere accesso ai meccanismi dell’arte di Rodin (Parigi, 12 novembre 1840 – Meudon, 17 novembre 1917). Egli punta all’emozione, al coinvolgimento dello spettatore sul piano del sentimento e della specularità che la statua induce nei ricordi personali del fruitore. Oggi diremmo che Rodin mette fortemente in azione i neuroni specchio, creando forti meccanismi proiettivi dello spettatore che rivive ciò che dentro di sè come ricordo più intenso: quello dell’eros, dell’amore, del sentimento. Un naturalismo coinvolgente, che non marca il distacco divino del bronzo o dell’argilla dal piano umano. Per certi aspetti, nonostante egli si confronti – naturalmente – anche con la scultura classica, se ne allontana. Non intende sottolineare una distanza apollinea ma creare modelli che dialoghino con lo spettatore, nella condivisione degli slanci vitali dell’umanità. Egli segue l’attimo di movimento in cui, il movimento stesso, pur raggelato nell’istante, richiede una prosecuzione e accende, attraverso la specularità dell’esperienza umana, uno sviluppo nel completamento.

Rodin non seguiva la tradizione accademica nel ritrarre i modelli in posizioni statiche, preferiva che, ancorché nudi, si muovessero naturalmente all’interno del suo atelier. Creava dei rapidi bozzetti di creta che venivano rifiniti successivamente, stampati in gesso, ed infine fusi in bronzo o scolpiti nel marmo. Rodin si esprimeva principalmente modellando la creta. George Bernard Shaw fece da modello per un ritratto e riferì la sua esperienza dell’arte di Rodin: “Mentre lavorava, compiva una serie di miracoli. Dopo i primi quindici minuti, dopo aver dato ad un blocco di argilla la forma stilizzata di una figura umana, creava, con l’azione del suo pollice, un busto così vitale che avrei voluto portarlo via per togliere allo scultore la possibilità di lavorarci ancora.” descrisse l’elaborazione della scultura raffigurante il suo busto nell’arco di un mese, attraversando “tutte le fasi dall’evoluzione dell’arte”: prima, un “capolavoro Bizantino”, poi una “composizione di Bernini”, poi l’elegante Houdon. “La mano di Rodin non lavorava come quella di uno scultore ma come fosse il lavoro dello Slancio vitale, proprio la Mano di Dio.”

Il rapporto intenso con le modelle o fraternamente condiviso con le persone effigiate muoveva in direzione di un piano carnale con le donne o fraterno-sentimentale con gli uomini.

Nulla più dell’atto sessuale assumeva ai suoi occhi la bellezza condivisa di una plasticità sublime, in grado di coinvolgere emotivamente lo spettatore e invitandolo implicitamente a completare il movimento con i propri intimi ricordi.