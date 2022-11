Roma antica. All’asta on line fischietto dei legionari con immagine di Marte. Come veniva usato

ha lanciato in questi giorni il. E noi abbiamo selezionato le migliori offerte che riguardano. Insommaper alcuni consigli per un regalo d'arte e di cultura, comodamente da casa Particolarmente convenienti risultano essere le offerte lampo Qui invece potrete monitorare le offerte in continuo aggiornamento Quando sarà il vero black friday nel 2022?. Coincide, come da tradizione, con il primo giorno dopo il Thanksgiving, la festività americana che dà il via, di fatto, ai giorni di avvicinamento al Santo Natale. OFFERTE LAMPO LIBRI Amazon propone in queste ore. Un'occhiata per i regali di Natale va buttata a nostro parere pure qui:

Un fischietto da legionario romano, che reca l’immagine di Marte, va all’asta on line, in queste ore sul sito internazionale Catawiki . Il pezzo risale a un periodo compreso tra il I e il III secolo dopo Cristo e proviene dai Paesi Bassi, area di forte presenza degli italici legionari. I fischietti, in alcune epoche e in alcune zone dell’impero, venivano usati per impartire ordini di tiro e per coordinare le diverse unità di combattimento. Un primo fischio ordinava – ad esempio – il lancio dei giavellotti, un secondo fischio ordinava ai militari di coprirsi con gli scudi e sguainare il gladio. Il fischietto era anche utilizzato per segnare con rapidità il cambio delle file di combattimento, affinché in prima linea si presentassero sempre soldati dotati di freschezza e di massima veemenza. Il fischietto romano ha ricevuto, nel momento in cui scriviamo, offerte per 101 euro. Per vedere tutte le foto, leggere la scheda d’asta od osservare l’asta potete CLICCARE QUI

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis