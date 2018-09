Rosita Delfino. Corpi lievi, magie, sogni spettri quotidiani, anima e anime. Le fotografie dell’artista

Rosita Delfino, nata in Italia il 23 giugno 1965. Il suo primo approccio alla foto risale al 2009 e da allora è stata emotivamente coinvolta dal grande potere delle immagini nel comunicare e sorprendentemente evocare le parole, accanto alle più intime espressioni dell’anima. Solo le immagini possono trasformare la realtà oggettiva in una nuova creazione dando voce al singolo mondo segreto.

Un interminabile dialogo tra apparire e essere, un affascinante viaggio nelle visioni delle donne, dove il corpo va oltre lo spazio e il tempo per immergersi in una dimensione onirica.

