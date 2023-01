Il Doganiere Rousseau: quel bambino di sessant’anni che si mise nei guai per le donne

Madame Leonie aveva dato fondo alle ultime, misere sostanze del Doganiere. La vicenda giudiziaria aveva provocato la recisione del legame. La sua nuova compagna, che lavorava come commessa in un grande magazzino, troncò ogni rapporto con lui. Henri entrò in una profonda fase depressiva. Qualcuno sostiene che in un clima di punizione masochistica si ferì ad una gamba. Comunque è certo il fatto che l’artista non si curò e la ferita andò in cancrena. Rousseau morì all’ospedale di Parigi all’età di sessantasei anni.

